×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:08, 20 января 2026

Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кутаиси приговорил к лишению свободы четырех участников акций протеста в Чиатуре, признав их виновными в избиении директора рудника.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля 2025 года трое шахтеров и житель Чиатуры были задержаны после конфликта с директором рудника Шукрути Тенгизом Коберидзе. Задержанные – шахтеры Мераб Саралидзе, Георгий Нефаридзе (упоминается в СМИ также как Непаридзе) и Арчил Чумбуридзе, а также Тенгиз Гвелесиани. Расследование было начато по статье 118 УК Грузии (серьезный ущерб здоровью).

По словам очевидцев, директор рудника оскорбил участников акции протеста и назвал их "жуликами", что вызвало гнев протестующих. По данным компании, Коберидзе силой вытащили из машины, оскорбили и забросали камнями, в том числе повредив лицо. Кутаисский горсуд отправил четверых задержанных под арест.

Кутаисский горсуд признал виновными всех четырех задержанных в Чиатуре, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Мераба Саралидзе и Георгия Непаридзе судья приговорил к 6 годам и трем месяцам лишения свободы, а Тенгиза Гвелесиани и Арчила Чумбуридзе - к 4 годам и трем месяцам лишения свободы, пишет издание.

Напомним, шахтеры в Чиатуре проводили акции протеста с 28 февраля 2025 года. 8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. В середине мая руководитель Chiatura Management Company встретился с бастующими шахтерами и анонсировал открытие одной из шахт.

1 мая 2025 года участники митинга в Чиатуре, приуроченного к Дню защиты прав трудящихся, потребовали освободить арестованных шахтеров и призвали власти вмешаться в ситуацию.

В июне 2025 года четверо участников инициативной группы шахтеров проводили в Чиатуре голодовку, требуя освободить арестованных в апреле участников акции протеста. Голодовку также проводил один из арестованных шахтеров Мераб Саралидзе. 

Шахтеры Чиатуры проводили акции протеста и в 2024 году. Так, в июне 2024 года рабочие объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В ноябре 2024 года рабочие шахт вновь провели акции протеста. Они заявили, что тех 60% от заработной платы, которые им предложило руководство на время простоя, недостаточно для нормального существования.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Кадр акции у парламента Грузии 418-й день подряд. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/859766-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs
23:02, 19 января 2026
Акция протеста в Тбилиси прошла на фоне ожидания акта о помиловании
Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 18.01.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1657217742344436&set=pcb.1657217809011096 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:57, 18 января 2026
Протестующие собрались у парламента Грузии 417-й день подряд
Участницы акции протеста у тюрьмы №5. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 18.01.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/859695-saprotesto-mozraobis-300-kali-carmomadgenlebma-rustavis-cixestan-akcia-gamartes-da-cixis-direktors-mimartes.
16:57, 18 января 2026
Активистки потребовали освободить женщин-политзаключенных в Грузии
Афган Садыгов. Фото: Interpressnews https://www.interpressnews.ge/ka/
09:58, 18 января 2026
Правозащитники указали на риск уголовного преследования Афгана Садыгова
Грузовики в очереди. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:56, 18 января 2026
Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина*

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 16:24
Пользователей соцсетей возмутило молчание властей про ДТП с Адамом Кадыровым

Сотрудники полиции во время задержания активиста на улицах Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19 января 2026, 13:55
Правозащитники сочли запугиванием приговоры эмигрировавшим азербайджанским журналистам

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше