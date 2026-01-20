Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кутаиси приговорил к лишению свободы четырех участников акций протеста в Чиатуре, признав их виновными в избиении директора рудника.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля 2025 года трое шахтеров и житель Чиатуры были задержаны после конфликта с директором рудника Шукрути Тенгизом Коберидзе. Задержанные – шахтеры Мераб Саралидзе, Георгий Нефаридзе (упоминается в СМИ также как Непаридзе) и Арчил Чумбуридзе, а также Тенгиз Гвелесиани. Расследование было начато по статье 118 УК Грузии (серьезный ущерб здоровью).

По словам очевидцев, директор рудника оскорбил участников акции протеста и назвал их "жуликами", что вызвало гнев протестующих. По данным компании, Коберидзе силой вытащили из машины, оскорбили и забросали камнями, в том числе повредив лицо. Кутаисский горсуд отправил четверых задержанных под арест.

Кутаисский горсуд признал виновными всех четырех задержанных в Чиатуре, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Мераба Саралидзе и Георгия Непаридзе судья приговорил к 6 годам и трем месяцам лишения свободы, а Тенгиза Гвелесиани и Арчила Чумбуридзе - к 4 годам и трем месяцам лишения свободы, пишет издание.

Напомним, шахтеры в Чиатуре проводили акции протеста с 28 февраля 2025 года. 8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. В середине мая руководитель Chiatura Management Company встретился с бастующими шахтерами и анонсировал открытие одной из шахт.

1 мая 2025 года участники митинга в Чиатуре, приуроченного к Дню защиты прав трудящихся, потребовали освободить арестованных шахтеров и призвали власти вмешаться в ситуацию.

В июне 2025 года четверо участников инициативной группы шахтеров проводили в Чиатуре голодовку, требуя освободить арестованных в апреле участников акции протеста. Голодовку также проводил один из арестованных шахтеров Мераб Саралидзе.

Шахтеры Чиатуры проводили акции протеста и в 2024 году. Так, в июне 2024 года рабочие объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В ноябре 2024 года рабочие шахт вновь провели акции протеста. Они заявили, что тех 60% от заработной платы, которые им предложило руководство на время простоя, недостаточно для нормального существования.