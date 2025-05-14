Начальство сообщило участникам забастовки о возобновлении работы шахт в Чиатуре

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Руководитель Chiatura Management Company встретился с бастующими шахтерами и заявил, что на одной из закрытых шахт начались восстановительные работы, предшествующие ее открытию.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. По данным на 11 мая проводили голодовку четверо шахтеров, еще двое были госпитализированы. Компания заявила, что готова возобновить работу шахт, если будут прекращены протесты.

29 апреля трое шахтеров и один участник акции протеста в Чиатуре были задержаны после конфликта с директором одного из рудников. По данным компании, его вытащили из машины и забросали камнями. Протестующие заявили о применении чрезмерной силы при задержании. Двое из задержанных объявили голодовку.

13 мая руководитель компании Chiatura Management Company Михаил Соцкий провел встречу с группой шахтеров, которые с 28 февраля проводят акцию протеста, пишет "Мтавари архи".

Встреча прошла на шахте Мгвимеви. Из заявления протестующих следует, что встреча была "ознакомительная". "Мы встретились, поговорили, выслушали друг друга, обменялись мнениями и запланировали официальную встречу, на которой будут присутствовать наши юристы и юристы компании", - говорится в заявлении, которое распространили участники акции.

Chiatura Management Company распространила сообщение, что в Чиатуре начался процесс возобновления подземных работ, и первой шахтой, которая, как утверждается, начнет работу, будет шахта Мгвимеви, где уже ведутся восстановительные работы. Они, как утверждает Соцкий, продлятся пять дней, после чего возобновятся горные работы.

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