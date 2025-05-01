×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:13, 1 мая 2025

Шахтеры в Чиатуре на митинге потребовали освободить арестованных коллег

Митинг в Чиатуре. Скриншот фото "Мауцкебели" от 01.05.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1299689375489846&set=pcb.1299689852156465 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники митинга в Чиатуре, приуроченного к Дню защиты прав трудящихся, потребовали освободить арестованных шахтеров и вмешательства властей в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля трое шахтеров и один участник акции протеста в Чиатуре были задержаны после конфликта с директором одного из рудников. По данным компании, его вытащили из машины и забросали камнями. Протестующие заявили о применении чрезмерной силы при задержании. Двое из задержанных объявили голодовку.

15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. 27 апреля стало известно, что сухую голодовку проводит шахтер Ираклий Джикидзе. В голодовке принимают участие по меньшей мере пять шахтеров, один из них был госпитализирован 28 апреля. Компания заявила, что готова возобновить работу шахт, если будут прекращены протесты.

Сегодня стало известно, что Кутаисский городской суд избрал арест в виде меры пресечения четверым задержанным 29 апреля участникам акции протеста, двое из арестованных обвиняются в организации группового насилия, об этом сообщило "Мауцкебели".

Участников митинга, который проходит сегодня в Чиатуре по случаю 1 мая, возмутило решение суда. "Два месяца предварительного задержания - это значит, что они уже в тюрьме. На совести каждого из вас будет, если вы пойдете и подпишитесь под этим <документами о согласии с реорганизацией шахт>. Задержанные парни боролись за ваше лучшее будущее, за лучшие условия труда за лучшую жизнь в Чиатуре. Хорошо задумайтесь, задумайтесь перед сном об этих ребятах и их семьях. Вы же точно знаете, кто эти парни", - заявил участник митинга  на видео, опубликованном на странице протестующих из Чиатуры в Facebook*.

Участники акции кричат: "Свободу шахтерам" и перечисляют их имена.

Все четверо задержанных в настоящее время реализуют свое право хранить молчание, заявила Мариам Патаридзе, юрист Центра социальной справедливости.

По ее словам, задержанные требуют не освобождения, а вмешательства правительства в дело о шахте без привлечения дополнительных лиц.

"Мераб Саралидзе и Георгий Мепаридзе объявили голодовку с момента ареста. Их требование не заключается в освобождении, их требование остается неизменным — чтобы центральное правительство вступило в переговорный процесс с шахтерами без участия каких-либо дополнительных субъектов, таких как компания или профсоюз", — привел ее слова сайт "Инфомерети".

Участники акции голодовки, которую проводят шахтеры в Чиатуре, требуют встречи с Ираклием Кобахидзе, в том числе и на митинге, приуроченном к Дню защиты прав трудящихся. "Безработные требуют немедленного освобождения задержанных коллег и вмешательства государства в этот процесс, чтобы можно было восстановить трудовой процесс для всех уволенных сотрудников", - сообщила телекомпания "Пирвели".

Протесты в Чиатуре усилились после того, как 23 апреля Чиатурская управляющая компания опубликовала заявление, в котором говорилось, что "планируется восстановление и реорганизация горнодобывающего производства в Чиатуре". После этого сотрудников вызвали для подписания новых условий.

Уже неделю жители Чиатуры собираются в центре города, требуя от Georgian Manganese выполнить свои обязательства — выплатить зарплату за февраль. Они также требуют встречи с центральным правительством, сообщила сегодня телекомпания.

Шахтер Гога Модебадзе 30 апреля рассказал митрополиту Чиатуры и Сачхере, владыке Даниэлу, что из четверых арестованных шахтеров двоих даже не было на территории в момент конфликта с руководителем шахты. Он также заявил, что компания обманывает шахтеров, заставляя подписывать документы о согласии с реорганизацией, сообщило Tbilisi Life 30 апреля.

В Международный день труда Грузия сталкивается с кризисом и серьезными нарушениями прав трудящихся, заявил сегодня Центр социальной справедливости. "Авторитарный режим, обладающий значительными ресурсами, борется с любым проявлением народной мобилизации, поскольку это может поставить под угрозу процесс консолидации власти. К сожалению, положение трудящихся ухудшается с каждым днем, а перспективы улучшения ситуации крайне призрачны", - указано в заявлении, опубликованном на странице центра в Facebook*.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:59, 1 мая 2025
Офицер из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
04:08, 1 мая 2025
Власти Дагестана отчитались о восстановлении энергоснабжения в горных селах
22:56, 30 апреля 2025
Военный из Лермонтова убит на Украине
17:30, 30 апреля 2025
Два бойца из Батайска убиты в военной операции
11:47, 30 апреля 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
11:11, 30 апреля 2025
Пациенты больницы в Тбилиси эвакуированы из-за пожара на рынке
Все события дня
Новости
Протесты в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
12:55, 1 мая 2025
Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов
Пожар на рынке в Тбилиси. Кадр из видео в телеграм-канале РИА "Новости" https://t.me/rian_ru/291637
11:11, 30 апреля 2025
Пациенты больницы в Тбилиси эвакуированы из-за пожара на рынке
07:04, 30 апреля 2025
Два шахтера начали голодовку в Чиатуре после задержания
02:48, 30 апреля 2025
Суд назначил Нике Мелии залог
Арестованный по обвинению в госизмене. Кадр видео КГБ Южной Осетии / Facebook
20:56, 29 апреля 2025
Житель Южной Осетии арестован по делу о госизмене
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Протесты в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
01 мая 2025, 12:55
Новый фонд создан в Грузии для оплаты штрафов участникам протестов

Затонувшая часть "Волгонефти-212", подводная съемка. Стоп-кадр видео оперштаба Краснодарского края от 26.01.25, https://t.me/opershtab23/11175
01 мая 2025, 10:00
Росморречфлот получил миллиард на подготовку подъема танкеров с мазутом

Акция протеста в Ереване. 30 апреля 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/880246.html
30 апреля 2025, 13:45
Предприниматели в Ереване потребовали отменить повышение налога

Палатка карабахских активистов на площади Свободы в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 апреля 2025, 23:52
Карабахские активисты прекратили палаточную акцию в Ереване

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше