Шахтеры в Чиатуре на митинге потребовали освободить арестованных коллег

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Участники митинга в Чиатуре, приуроченного к Дню защиты прав трудящихся, потребовали освободить арестованных шахтеров и вмешательства властей в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля трое шахтеров и один участник акции протеста в Чиатуре были задержаны после конфликта с директором одного из рудников. По данным компании, его вытащили из машины и забросали камнями. Протестующие заявили о применении чрезмерной силы при задержании. Двое из задержанных объявили голодовку.

15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. 27 апреля стало известно, что сухую голодовку проводит шахтер Ираклий Джикидзе. В голодовке принимают участие по меньшей мере пять шахтеров, один из них был госпитализирован 28 апреля. Компания заявила, что готова возобновить работу шахт, если будут прекращены протесты.

Сегодня стало известно, что Кутаисский городской суд избрал арест в виде меры пресечения четверым задержанным 29 апреля участникам акции протеста, двое из арестованных обвиняются в организации группового насилия, об этом сообщило "Мауцкебели".

Участников митинга, который проходит сегодня в Чиатуре по случаю 1 мая, возмутило решение суда. "Два месяца предварительного задержания - это значит, что они уже в тюрьме. На совести каждого из вас будет, если вы пойдете и подпишитесь под этим <документами о согласии с реорганизацией шахт>. Задержанные парни боролись за ваше лучшее будущее, за лучшие условия труда за лучшую жизнь в Чиатуре. Хорошо задумайтесь, задумайтесь перед сном об этих ребятах и их семьях. Вы же точно знаете, кто эти парни", - заявил участник митинга на видео, опубликованном на странице протестующих из Чиатуры в Facebook*.

Участники акции кричат: "Свободу шахтерам" и перечисляют их имена.

Все четверо задержанных в настоящее время реализуют свое право хранить молчание, заявила Мариам Патаридзе, юрист Центра социальной справедливости.



По ее словам, задержанные требуют не освобождения, а вмешательства правительства в дело о шахте без привлечения дополнительных лиц.



"Мераб Саралидзе и Георгий Мепаридзе объявили голодовку с момента ареста. Их требование не заключается в освобождении, их требование остается неизменным — чтобы центральное правительство вступило в переговорный процесс с шахтерами без участия каких-либо дополнительных субъектов, таких как компания или профсоюз", — привел ее слова сайт "Инфомерети".

Участники акции голодовки, которую проводят шахтеры в Чиатуре, требуют встречи с Ираклием Кобахидзе, в том числе и на митинге, приуроченном к Дню защиты прав трудящихся. "Безработные требуют немедленного освобождения задержанных коллег и вмешательства государства в этот процесс, чтобы можно было восстановить трудовой процесс для всех уволенных сотрудников", - сообщила телекомпания "Пирвели".

Протесты в Чиатуре усилились после того, как 23 апреля Чиатурская управляющая компания опубликовала заявление, в котором говорилось, что "планируется восстановление и реорганизация горнодобывающего производства в Чиатуре". После этого сотрудников вызвали для подписания новых условий.

Уже неделю жители Чиатуры собираются в центре города, требуя от Georgian Manganese выполнить свои обязательства — выплатить зарплату за февраль. Они также требуют встречи с центральным правительством, сообщила сегодня телекомпания.

Шахтер Гога Модебадзе 30 апреля рассказал митрополиту Чиатуры и Сачхере, владыке Даниэлу, что из четверых арестованных шахтеров двоих даже не было на территории в момент конфликта с руководителем шахты. Он также заявил, что компания обманывает шахтеров, заставляя подписывать документы о согласии с реорганизацией, сообщило Tbilisi Life 30 апреля.

В Международный день труда Грузия сталкивается с кризисом и серьезными нарушениями прав трудящихся, заявил сегодня Центр социальной справедливости. "Авторитарный режим, обладающий значительными ресурсами, борется с любым проявлением народной мобилизации, поскольку это может поставить под угрозу процесс консолидации власти. К сожалению, положение трудящихся ухудшается с каждым днем, а перспективы улучшения ситуации крайне призрачны", - указано в заявлении, опубликованном на странице центра в Facebook*.

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