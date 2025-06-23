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20:56, 23 июня 2025

Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег

Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо участников инициативной группы шахтеров проводят в Чиатуре голодовку, требуя освободить арестованных в апреле участников акции протеста. Голодовку также проводит один из арестованных шахтеров Мераб Саралидзе. 

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля трое шахтеров (Мераб Саралидзе, Георгий Нефаридзе и Арчил Чумбуридзе) и один участник протестов в Чиатуре (местный житель Тенгиз Гвелесиани) были задержаны после конфликта с директором одного из рудников. Их обвиняют в причинении серьезного ущерба здоровью директора рудника, которого, по данным компании, вытащили из машины и забросали камнями. 

Шахтеры в Чиатуре проводят акцию протеста с 28 февраля. 8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением. 15 марта сотрудники компании провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. В середине мая руководитель Chiatura Management Company встретился с бастующими шахтерами и анонсировал открытие одной из шахт. 

Участники инициативной группы, заявляющие о нарушении трудовых прав шахтеров, пятый день, с 19 июня, проводят бессрочную голодовку с требованием освободить арестованных коллег. Они заявляют, что суд безосновательно продлил срок содержания Мераба Саралидзе, Арчила Чумбуридзе, Гиорги Непаридзе и Тенгиза Гвелесиани. 

В голодовке в Чиатуре участвуют четыре человека. Один их них, Мирза Лоладзе, 22 июня зашил себе рот, информирует Ambebi.ge, публикуя фото активиста.

Также голодовку в заключении проводит арестованный шахтер Мераб Саралидзе, пишет Tbilisi life. 

Участники голодовки ведут прямые трансляции в Facebook*. В одном из эфиров они заявили, что профсоюзы, которые вызвались отстаивать интересы шахтеров, на деле бездействуют. "У них нет ответа, почему нам не начислены 60% зарплаты согласно тому коллективному договору, которым они так гордятся, как достижением. Мы не получили согласно этому договору зарплату за март, апрель, май и вот уже июнь заканчивается, также у них нет ответа, почему уволили действительно сильных специалистов без объяснения", - заявил один из голодающих активистов во время трансляции. 

Сегодня работодатель объявил об увольнении еще около 90 сотрудников, которые были заняты на открытых карьерах, работая на тяжелой технике, сообщило издание Mautskebeli. 

"Работодатель говорит: "Кто именно ваш начальник, я не знаю, вы нам просто больше не нужны, нам больше не нужна ваша работа, ее передали кому-то другому", - заявил один из лидеров протеста в Чиатури Давид Чинчаладзе.

Шахтеры в Чиатуре продолжают непрерывную акцию протеста уже 116-й день, требуя обеспечить трудовые права уволенных работников и тех из них, кто еще задействован в производстве. По словам протестующих, компания задолжала сотрудникам зарплату за три месяца и не заключила трудовые контракты с ними. Условия труда в компании "не соответствуют минимальным стандартам", также отсутствуют правовые и социальные гарантии для работников.  

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Автор: "Кавказский узел"

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