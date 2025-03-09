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01:56, 9 марта 2025

Чиатурские шахтеры получили сообщения об увольнении

Шахта. Кадр видео телеканала "Мтавари" https://mtavari.tv/news/41172-chiaturashi-protesti-gagrdzeldeba-magharoelebis

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Управляющая добычей марганца грузинская компания Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении посредством смс-сообщений. Руководство сообщило, что массовое увольнение связано с тяжелым финансовым положением.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре рабочие шахт в Чиатуре провели акции протеста. Они заявили, что те 60% от заработной платы, которые им предложило руководство компании Georgian Manganese на время простоя, недостаточно для нормального существования. Они попросили, чтобы им разрешили временно не платить по банковских кредитам. В начале марта шахтеры анонсировали масштабную протестную акцию.

В конце марта 2024 года работа шахт в Чиатуре была приостановлена из-за протеста местных жителей. Однако в начале сентября местные жители вновь начали забастовку, требуя компенсаций за разрушенные из-за добычи марганца в шахтах дома. Акцию протеста они приостановили на фоне переговоров с руководством Georgian Manganese. В июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня 10 участников забастовки объявили голодовку, несколько ее участников нанесли себе увечья. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

Сотни жителей города Чиатура получили сообщения об увольнении после того, как управляющая добычей марганца компания Chiatura Management Company (CMC) объявила о прекращении подземных работ ввиду нерентабельности, пишет 8 марта "Грузия-онлайн" со ссылкой на сообщение журналистки Сопо Джапаридзе в соцсетях.

Многие шахтеры узнали об увольнении, находясь на протестной акции перед офисом компании. Они больше недели требуют выплатить им зарплату за февраль. В сообщении сказано: "Спасибо за сотрудничество! Исходя из ситуации в Чиатуре, из-за двухлетнего тяжелого финансового положения, к сожалению, план рентабельности провалился. Из-за этого компания прекращает работы на подземной добыче". Что касается компенсаций, то, как отмечается, о них будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что на добыче марганца трудилось не менее двух с половиной тысяч рабочих - это в основном жители Чиатуры и окрестных сел. В руководстве компании накануне заявили о серьезных финансовых проблемах, причем обвинили в них, в частности, жителей села Шукрути, которые длительное время блокировали шахты, требуя компенсаций за поврежденные дома. Кроме того, компания заявила о низком качестве добываемой марганцевой руды, низких ценах на марганцевый концентрат и рост операционных расходов.

Напомним, что в сентябре 2024 года жители села Шукрути зашили себе рты и начали голодовку, требуя от "Грузинского марганца" компенсаций за поврежденные дома. 12 сентября протестующие приехали в Тбилиси и начали круглосуточную акцию протеста у здания парламента. В октябре они заявили о прекращении акции после того, как договорились начать переговоры с руководством "Грузинского марганца".

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Автор: "Кавказский узел"

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