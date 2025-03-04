Чиатурские шахтеры потребовали погасить долги по зарплате

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Шахтеры компании Georgian Manganese анонсировали масштабную протестную акцию.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре рабочие шахт в Чиатуре провели акции протеста. Они заявили, что те 60% от заработной платы, которые им предложило руководство компании Georgian Manganese на время простоя, недостаточно для нормального существования. Они попросили, чтобы им разрешили временно не платить по банковских кредитам.

В конце марта 2024 года работа шахт в Чиатуре была приостановлена из-за протеста местных жителей. Однако в начале сентября местные жители вновь начали забастовку, требуя компенсаций за разрушенные из-за добычи марганца в шахтах дома. Акцию протеста они приостановили на фоне переговоров с руководством Georgian Manganese. В июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня 10 участников забастовки объявили голодовку, несколько ее участников нанесли себе увечья. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

В январе компания Georgian Manganese, владеющая всеми шахтами Чиатуры, временно приостановила работу и перевела сотрудников на 60% зарплату. По данным шахтёров, это затронуло 5000 работников, из которых 3000 работают в Чиатуре. Как указали шахтеры, компания Georgian Manganese обещала сотрудникам выплаты в размере 60% зарплат, однако уже 16 дней, как компания не перечислила рабочим обещанную выплату.

«Компания не выплатила 60% заработной платы, что является обязательством, возникшим сразу после остановки на основании коллективного договора, а также не сохранила страховой пакет. Однако во время этой остановки руда интенсивно вывозилась из Чиатура, а значит, добыча перешла с шахт на открытый способ и будет продолжаться по этому принципу», - приводит издание слова одного из шахтеров.

Шахтеры требуют встречи с губернатором региона. А также с лицами, с которыми компания согласовала вопрос временной приостановки. В противном случае, они готовы расширить масштабы протеста, пишет издание Netgazeti.ge.

Кроме того, чиатурские шахтеры выдвигают еще несколько требований, требующих дальнейшего детального обсуждения, они хотят, чтобы правительство встретилось со всеми ответственными лицами, которые могут ответить на их требования и вопросы: инвестор должен уйти, ответственность за горнодобывающую деятельность в Чиатура должно взять на себя государство, когда работы будут возобновлены, 5% от выручки от экспорта руды должны быть перечислены в фонд и распределены на счета детей и подростков, необходимо обеспечить бесплатный транспорт между Чиатура и деревнями муниципалитета, заняться вопросами экологии города, обратить особое внимание на добычу полезных ископаемых открытым способом, заморозить банковские кредиты до возобновления работы, перечислил требования протестующих телеграм-канал Tbilisi life.

Добыча полезных ископаемых прекращена в марте 2024 года и переведена на открытый способ добычи. Позиция компании заключается в том, что, поскольку цена ферросплавов на международном рынке упала до рекордно низкого уровня, а спрос на ее продукцию снизился, компания работает с убытками. «В январе компания была вынуждена прекратить эксплуатацию убыточных маршрутов, в частности маршрута Чиатура. Несмотря на это, заработные платы удалось сохранить на уровне 60%», - заявил «Рустави-2» финансовый директор компании Георгий Татишвили.

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