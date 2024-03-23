Работа шахт в Грузии остановлена из-за протеста местных жителей

23 марта 2024, 06:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Шукрути поставили палатку на дороге, ведущей к шахтам, принадлежащим компании "Грузинский марганец". Они заявили, что работа шахт мешает им жить и потребовали компенсаций.

Как писал "Кавказский узел", в декабре прошлого года сотрудники шахты в Дарквети прекратили работу, требуя от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец") выполнить обещание о переводе их на 12-часовой режим работы и о прибавке к зарплате. К акции шахтеров присоединилось около 800 работников других шахт компании. Они добились перевода на 12-часовой рабочий день и повышения оплаты труда.

В июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня 10 участников забастовки объявили голодовку, несколько ее участников нанесли себе увечья. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

Жители села Шукрути Чиатурского муниципалитета поставили 22 марта палатку возле шахт в селе Шукрути, принадлежащих ООО «Грузинский марганец». Работа шахт приостановлена, так как шахтеры не могут попасть на рабочие места.

Протестующие потребовали возместить ущерб, причиненный работами на щахтах. В частности, по их словам, работы нанесли ущерб домам и земельным участкам. Также они заявили о шумовом загрязнении.

"Грузинский марганец" опубликовал заявление, в котором назвал протестующих "радикальной группировкой", которая сорвала рабочий процесс. При этом руководство компании подтвердило, что вход на одну из шахт "Коронхали" заблокирован. "Данное деяние содержит признаки уголовного преступления, которое преследуется по закону", - говорится в сообщении, которое передает ТВ Формула.

«Местные жители, участвующие в процессе, пытаются ввести общественность в заблуждение и показать, что они не получили компенсацию от компании. В связи с высоким общественным интересом компания публикует объем выпущенных средств. С 2020 года в селе Шукрути и Перевиса было выдано компенсаций в общей сложности около 11 миллионов лари (более четырех миллионов долларов). Процесс выплаты компенсаций был временно затруднен глобальным кризисом. С этого месяца возобновлена выдача средств по категориям. Georgian Manganese призывает участников процесса не вмешиваться в работу компании, а также в процесс выдачи компенсаций», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Жители Шукрути возмутились заявлением компании. В соцсетях один из сельчан Это Махарадзе написал: "Разве уголовное преступление не то, что вы разрушили наши дома и заставили нас сбежать? А вы даже не признаете свое преступление!".

По словам председателя профсоюза работников горной и металлургической промышленности Темура Зурамелашвили, протест в Шукрути является гражданским. "Этот процесс не имеет никакого отношения к профсоюзу. По сути, это гражданский протест, из-за которого, к сожалению, сотрудников не пускают на работу. Единственное, чего мы потребовали от компании - это 100% компенсировать сотрудникам эти дни. В компании заявляют, что на основании аудиторского заключения жильцы получили компенсацию ущерба и этот процесс еще продолжается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.