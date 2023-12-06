Шахтеры Чиатуры добились выполнения своих требований

06 декабря 2023, 17:11

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Участники забастовки шахтеров добились перевода на 12-часовой рабочий день и повышения оплаты труда. Работа шахт возобновлена, рассказал представитель профсоюзов.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря сотрудники шахты в Дарквети прекратили работу, требуя от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец") выполнить обещание о переводе их на 12-часовой режим работы и о прибавке к зарплате. К акции шахтеров присоединилось около 800 работников других шахт компании. 2 декабря работники 13 шахт в Чиатуре остановили работу, поддержав требования коллег из Дарквети. Встреча с руководством компании оказалась безрезультатной.

В июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня 10 участников забастовки объявили голодовку, несколько ее участников нанесли себе увечья. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

Забастовка шахтеров Чиатуры завершилась, работодатели согласились пойти навстречу шахтерам, рассказал корреспонденту Кавказского узла председатель профсоюза горной промышленности Темур Зурамелашвили.

"Протест завершился соглашением. Главное требование - перевести шахтеров Дарквети на гибкий график работы и повысить оплату труда. На встрече профсоюза и грузинского марганца требования шахтеров были удовлетворены. С 1 января 2024 года сотрудники рудника в Дарквети перейдут на 12-часовой график, адаптированный под шахтеров. С 1 февраля 2024 года заработная плата сотрудников этой шахты будет повышена до 164 лари (приблизительно 60 долларов США). Также с 1 июня 2024 года зарплаты шахтеров Шукрути, Мгвимеви и Ихвиси будут равняться зарплате других шахтеров компании. Всем шахтерам, принимавшим участие в забастовке, будет выплачена зарплата за пропущенные дни из-за акции протеста с 1 по 5 декабря", - отметил он.

По его словам, важно, чтобы этот договор был включен в коллективный договор между профсоюзом и компанией, который подписан 28 декабря 2021 года,что гарантирует его исполнение. "Чтобы выполнить другие требования, работодатель потребовал дополнительное время, аргументируя это тяжелой экономической ситуацией", - отметил Зурамелашвили.

В компании "Грузинский марганец" продолжат поэтапно работать над совершенствованием оборудования и внедрением новых технологий, целью которых является снижение себестоимости добываемой руды, заявил специальный менеджер Georgian Manganese Николоз Чиковани.

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. В том же месяце все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, но лишь на 25%.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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