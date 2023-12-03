Шахтеры продолжили забастовку после переговоров с Georgian Manganese

03 декабря 2023, 13:56

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На встрече с руководством компании Georgian Manganese шахтерам не удалось добиться выполнения требований об увеличении оплаты труда, и работники шахт продолжили забастовку.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря сотрудники шахты в Дарквети прекратили работу, требуя от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец") выполнить обещание о переводе их на 12-часовой режим работы и о прибавке к зарплате. К акции шахтеров присоединились около 800 работников других шахт компании. 2 декабря работники 13 шахт в Чиатуре остановили работу, поддержав требования коллег из Дарквети.

В июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня 10 участников забастовки объявили голодовку, несколько ее участников нанесли себе увечья. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

Встреча бастующих с представителями руководства Georgian Manganese, которая прошла 2 декабря в офисе компании и длилась четыре часа, закончилась безрезультатно, следующий раунд переговоров намечен на вторник, 5 декабря. Шахтеры продолжают забастовку, требуя удовлетворить их требования. В забастовке участвуют уже 1700 работников Georgian Manganese, сообщил сегодня телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Работодатель согласился перейти на так называемый режим вахтового метода еще пять месяцев назад, хотя условие осталось невыполненным. Работодатель не соглашается платить нам 164 лари (около 60 долларов. – Прим. "Кавказского узла") за 12-часовую смену", - сказал в эфире телеканала шахтер Тариел Микацава.

Недовольство озвучил в телесюжете и шахтер Мирза Лоладзе. "Нам было дано обещание повысить зарплату во время прекращения забастовки. Зачем они давали нам обещание, которое не собираются выполнять?" – сказал он.

Напомним, в апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. В том же месяце все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, но лишь на 25%.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов.

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