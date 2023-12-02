Шахтеры в Чиатуре поддержали требования бастующих об увеличении зарплаты

02 декабря 2023, 20:51

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Шахтеры 13 шахт в Чиатуре остановили работу, поддержав требования сотрудников шахты в Дарквети о переходе на 12-часовой рабочий день и увеличении размера оплаты труда.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники шахты в Дарквети 1 декабря прекратили работу, требуя от компании Georgian Manganese выполнить обещание о переводе на 12-часовой режим работы. К акции шахтеров присоединилось около 800 работников других шахт компании.

В июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня десять участников забастовки шахтеров в Чиатуре объявили голодовку, несколько ее участников нанесли себе увечья. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

Шахтеры в Чиатуре отказываются от работы в знак солидарности с работниками шахты в Дарквети, которые требуют перехода на 12-часовой график работы с увеличением оплаты. В Чиатуре прекращена работа 13 шахт, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир телекомпании "Формула".

Требование работников рудника "Даркви" заключается в переходе на 12-часовой график работы, так называемый вахтовый режим, что означает работу 15 дней в месяц и отдых в течение следующих 15 дней. Кроме того, шахтеры требуют увеличения заработной платы. Однако, по их словам,компания "Грузинский марганец" не отвечает на требования шахтеров.

Работники шахты требуют платить им за 12-часовую смену 164 лари (приблизительно 60 долларов США), и расчета пять лари в час, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников горной и металлопромышленности Темур Зурамелашвили. Профсоюзы участвуют в переговорах с руководством предприятия и властями, сообщил Зурамелашвили.

На других шахтах Чиатура шахтерам платят 155 лари (приблизительно 57 долларов США) за 12-часовую смену, сообщил один из рабочих шахты в Дарквети. "В настоящее время ни одна шахта не работает. Два раза директор шахты подходил и говорит нам одно и то же, работать 12 часов, но опять по старому тарифу, что для нас неприемлемо. Ждем, когда они приедут на переговоры. Конечно, мы еще не уверены, что придем к соглашению. [Акция протеста] будет продолжаться до тех пор, пока наше требование не будет выполнено", — привела слова одного из шахтеров телекомпания "Формула".

В апреле 2021 года работа всех 13 шахт по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки шахтеров, которые потребовали повысить зарплату на 50%. К 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе. Компания Georgian Manganese с 1 мая 2021 года повысила зарплату всем шахтерам, однако, лишь на 25%.

Georgian Manganese – крупнейшая в стране компания по добыче марганцевой руды. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Обогатительная фабрика Чиатурского рудника в среднем производит и обогащает 1,3 миллиона тонн марганцевой руды в год. Среднегодовой объем производства марганцевого концентрата составляет 330 000 тонн.

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