Шахтеры Чиатуры недовольны условиями оплаты простоя

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Акции протеста провели в Чиатуре работники временно приостановивших работу шахт Georgian Manganese. 60% зарплаты, которые руководство обещало рабочим за время простоя, не хватает на жизнь, заявили шахтеры.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта работа шахт в Чиатуре была приостановлена из-за протеста местных жителей. Однако в начале сентября местные жители вновь начали забастовку, требуя компенсаций за разрушенные из-за добычи марганца в шахтах дома. Акцию протеста они приостановили на фоне переговоров с руководством Georgian Manganese.

В июне рабочие шахт в Чиатуре объявили забастовку, потребовав достойной оплаты и улучшения условий труда от компании Georgian Manganese. Позже они перешли к уличным протестам, к которым присоединились семьи шахтеров. 13 июня 10 участников забастовки объявили голодовку, несколько ее участников нанесли себе увечья. 24 июня шахтеры и руководство компании достигли договоренности о прекращении забастовки и голодовки. Руководство пообещало повысить зарплату сначала на 5%, затем - до 12%.

Рабочие шахт в Чиатуре провели акции протеста в центре города 9 и 10 ноября. Они заявили, что те 60% от заработной платы, которые им предложило руководство компании Georgian Manganese на время простоя, недостаточно для нормального существования. Они попросили, чтобы им разрешили временно не платить по банковских кредитам.

Председатель Объединенного профсоюза работников металлургической и горной промышленности Грузии Темур Сурамелашвили провел переговоры с руководством Georgian Manganese. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказал, что изначально компания планировала выплатить упомянутые 60% от зарплаты шахтерам 15 декабря. "Georgian Manganese ссылалось на тяжелое финансовое положение компании. Но профсоюзам удалось договориться, что зарплату шахтером выплатят 15 ноября", - рассказал Сурамелашвили.

Он также подчеркнул, что, выплачивая 60% от зарплаты, компания просто выполняет условия коллективного договора. При этом он отметил, что почти у каждой семьи есть кредиты и выплачивать их в таких условиях невозможно.

"Georgian Manganese" пообещала помочь сотрудникам перевести кредиты в другие банки, заморозив их. Уже на этой неделе станут известны банки, которые будут работать с шахтерами", - сказал Сурамелашвили.

Шахтеры, однако, уже не верят работодателю, который их неоднократно обманывал. Шахтер Тариель Микацадзе рассказал, что его коллеги встречались с работодателем и просили прокомментировать слухи о прекращении работы с 1 октября. Работодатель опроверг их, но 1 ноября работы были прекращены. "Остановка предприятия была хорошо спланировано, месяцы назад. После выборов сделали что хотели", - заявил Микацадзе.

Участники акции также заявили, что шахты нужно национализировать. Шахтер Мераб Саралидзе заявил, что предприятие должно принадлежать населению и ответственность за его деятельность должно нести правительство.

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