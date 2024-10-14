Жители Шукрути прекратили акцию протеста против работы шахт

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Участники акции протеста против работы шахт компании "Грузинский марганец" объявили о ее завершении после того, как договорились начать переговоры с руководством компании, посредником в которых согласился выступить председатель комитета парламента Грузии по правам человека Рати Ионатамишвили.

Как информировал "Кавказский узел", трое жителей села Шукрути в начале сентября зашили себе рты, чтобы привлечь внимание властей к их акции протеста против работы шахт компании "Грузинский марганец". Еще 10 человек начали голодовку. Сельчане заявляют, что компания добывала марганец рядом с их домами, из-за чего здания стали непригодными для проживания. 12 сентября протестующие приехали в Тбилиси и начали круглосуточную акцию протеста у здания парламента.

Жители села Шукрути прекратили акцию протеста после того, как договорились с руководством компании "Грузинский марганец" о проведении переговоров. Переговоры начнутся на текущей неделе, посредником в них выступит депутат парламента Грузии, председатель комитета по правам человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили. Протестующие, принимавшие участие в голодовке, доставлены в больницу, сообщил сегодня Netgazeti.ge.

Напомним, руководство "Грузинского марганца" заявило ранее, что некоторые участники акции протеста уже получили компенсации за разрушенные дома и провалившиеся земельные участки, однако вновь требуют денег.

"Кавказский узел" также писал, что жители Шукрути неоднократно протестовали против работы шахт "Грузинского марганца". В марте они заявили, что их работа мешает им жить, сельчане потребовали компенсаций.

В декабре 2023 года сотрудники шахты в Дарквети прекратили работу, требуя от "Грузинского марганца" выполнить обещание о переводе их на 12-часовой режим работы и о прибавке к зарплате. К акции шахтеров присоединилось около 800 работников других шахт.

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