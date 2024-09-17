Активисты заявили о нарушении прав протестующих жителей Шукрути

17 сентября 2024, 22:54

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Полицейские нарушают закон и подвергают угрозе здоровье протестующих из села Шукрути, не позволяя им установить палатку у здания парламента, заявила Ассоциация молодых юристов.

Как информировал "Кавказский узел", в начале сентября трое жителей села Шукрути зашили себе рты, чтобы привлечь внимание властей к их акции протеста против работы шахт компании "Грузинский марганец". Еще 10 человек начали голодовку. Сельчане заявляют, что компания добывала марганец рядом с их домами, из-за чего здания стали непригодными для проживания. 12 сентября протестующие приехали в Тбилиси и начали круглосуточную акцию протеста у здания парламента страны, причем полиция не позволила им установить палатку. Вечером 16 сентября один из участников голодовки был госпитализирован.

Полиция по-прежнему запрещает протестующим в Тбилиси жителям села Шукрути установить палатки у здания парламента, несмотря на ухудшение погоды и осадки. Протестующие вынуждены находиться под открытым небом даже во время сильного дождя, что угрожает их здоровью, заявила Ассоциация молодых юристов.

Организация призвала министерство внутренних дел отказаться от незаконной практики запрета на установку палаток на акциях и прекратить тем самым нарушать право граждан на свободу собраний. Правозащитники указали, что МВД регулярно прибегает к необоснованному запрету на установку палаток, используя его как незаконный инструмент ограничения манифестаций.

«Учитывая длительную голодовку и погодные условия, установка палатки может потребоваться протестующим, чтобы реализовать свободу собраний и снизить риски для своего здоровья. Пятеро участников протеста уже 16 дней голодают, а состояние здоровья 28-летнего Джамбула Мачарашвили ухудшилось 16 сентября, из-за чего его доставили в больницу скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении НПО, направленного корреспонденту «Кавказского узла».

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