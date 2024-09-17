Участник акции протеста жителей Шукрути госпитализирован

17 сентября 2024, 05:35

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На 16 день голодовки, которую объявили жители села Шукрути, требующие от компании "Грузинский марганец" компенсаций за разрушенные дома, один протестующий госпитализирован. Так как полиция запретила участникам акции установить палатки, они лежат на матрасах перед зданием парламента Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", в начале сентября трое жителей села Шукрути зашили себе рты, чтобы привлечь внимание властей к их акции протеста против работы шахт компании "Грузинский марганец". Еще 10 человек начали голодовку. Сельчане заявляют, что компания добывала марганец рядом с их домами, из-за чего здания стали непригодными для проживания. 12 сентября протестующие приехали в Тбилиси, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Они планировали установить палатку у здания парламента страны, но полиция им не дала.

Вечером 16 сентября, на 16 день голодовки один из протестующих жителей села Шукрути, которые проводят голодовку у здания парламента Грузии, был госпитализирован. У пятерых протестующих зашиты рты, пишет "Пирвели".

Последние несколько дней протестующие в основном лежали на матрасах перед зданием парламента, ведь полиция так и не позволила им установить палатки. Здесь же дежурит медицинская бригада, передает телеграм-канал Tbilisi Life.

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