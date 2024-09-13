Противники работы шахт в Шукрути начали акцию протеста в Тбилиси

13 сентября 2024, 03:04

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Жители Шукрути, требующие от компании "Грузинский марганец" компенсаций за разрушение домов, приехали в Тбилиси, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Полиция запретила им установить палатку у здания парламента Грузии.

Как информировал "Кавказский узел", в начале сентября трое жителей села Шукрути зашили себе рты, чтобы привлечь внимание властей к их акции протеста против работы шахт компании "Грузинский марганец". Сельчане заявляют, что компания добывала марганец рядом с их домами, из-за чего здания стали непригодными для проживания.

Жители села Шукрути, протестующие против деятельности компании Georgian Manganese в Чиатурском районе, 11 сентября прибыли в Тбилиси и начали круглосуточную акцию протеста перед зданием парламента.

Контрактор Georgian Manganese в селе Шукрути уволил троих рабочих - Романа Мегрелишвили, Малхаза Лабадзе и Георгия Тартсидзе - за участие в протестах местных жителей. Профсоюз работников горной и металлургической промышленности оказывает им юридическую помощь в восстановлении их на работе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель организации Темур Сурамелашвили.

Протестующие заявляют, что прибыли в Тбилиси, чтобы привлечь внимание властей, которые полностью игнорируют их требование. Участница забастовки сотрудников Evolution Georgia Тамар Ансиани рассказала, что 11 сентября полиция не позволила протестующим из Шукрути установить палатку уздания парламента в Тбилиси.

"Мы поддерживаем справедливые требования этих людей. Полиция помешала им поставить палатку, чтобы они могли провести ночь", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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