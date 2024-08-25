Протестующие против работы шахт жители Шукрути попытались пройти в родное село Иванишвили

25 августа 2024, 05:27

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Жители села Шукрути, протестующие против работы шахт компании "Грузинский марганец", пытались пройти в родное село Бидзины Иванишвили Чорвила, чтобы озвучить свои требования у его родного дома, но встретили сопротивление местных жителей, которые обвинили их в попытке провокации.

Как писал "Кавказский узел", в марте жители села Шукрути заблокировали работу шахт, принадлежащих компании "Грузинский марганец" (Georgian Manganese). Они заявили, что работа шахт мешает им жить, и потребовали компенсаций.

В декабре прошлого года сотрудники шахты в Дарквети прекратили работу, требуя от компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец") выполнить обещание о переводе их на 12-часовой режим работы и о прибавке к зарплате. К акции шахтеров присоединилось около 800 работников других шахт компании. Они добились перевода на 12-часовой рабочий день и повышения оплаты труда.

Несколько десятков жителей села Шукрути Чиатурского района, которые продолжают протестовать против работы шахт, принадлежащих горнодобывающей компании Georgian Manganese, 24 августа провели шествие до села Чорвила Сачхерского муниципалитета. В родное село Бидзины Иванишвили они направились для того, чтобы озвучить свои требования у его дома, пишут "Новости-Грузия".

Однако на въезде в село протестующих встретили местные жители, между ними возникла словесная перепалка, в которую дежурившая на месте патрульная полиция вмешиваться не стала. Жители Чорвилы заявили, что протестующие пытаются устроить провокацию, в село их не пустили.

Жители Шукрути вернулись в родное село, но пообещали продолжить акцию протеста, в том числе прибегнуть к крайним формам протеста - начать голодовку и зашить себе рты.

Руководство компании Georgian Manganese заявило ранее, что некоторые участники акции протеста уже получили компенсации за разрушенные дома и провалившиеся земельные участки, однако вновь требуют денег. По данным компании, из-за действий протестующих работа двух шахт "Шукрути" и "Корохнали" практически парализована. Руководство компании обвинило протестующих в том, что из-за их акции на шахтах не получилось своевременно провести укрепительные работы, из-за чего некоторые их участки обвалились, информирует "Грузия-онлайн".

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