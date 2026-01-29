×

14:30, 29 января 2026

Оппозиция Грузии назвала репрессивными предложенные поправки в законы о грантах и партиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Грузинская мечта" озвучила намерение полностью запретить иностранное финансирование НПО, а также на протяжении восьми лет запретить бывшим сотрудникам получавших зарубежное финансирование НПО быть членами партий. Также планируется ввести уголовное наказание за нарушения. Предложенные поправки носят репрессивный характер и  призваны полностью запретить политику, считает оппозиция.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" инициировала поправки в закон "О грантах", в соответствии с которыми иностранные гранты можно будет получать только с разрешения правительства или уполномоченного им лица. Получение гранта без согласия запрещено и повлечет за собой ответственность. 16 апреля 2025 года парламент принял в третьем чтении поправки в закон. Принятые парламентом Грузии изменения в закон "О грантах" направлены на международную изоляцию страны, власти сделали это намеренно, чтобы заблокировать западные средства, облегчив финансирование пророссийских организаций, заявили тогда грузинские аналитики.

Что планирует "Грузинская мечта"

В Грузии планируют существенно ужесточить закон «О грантах»: до шести лет лишения свободы может грозить тем, кто получит иностранное финансирование без одобрения правительства или обратится за лоббистскими услугами за рубежом. Инициативу в среду представил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия после заседания в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта», пишет "Новости Грузия".

«Мы вносим изменения в законодательство, чтобы в будущем никто не смог найти альтернативный способ финансирования беспорядков и насилия в Грузии из-за пределов страны», — приводит слова политика JamNews.

Определение слова «грант» будет расширено, и, по сути, любые поступления иностранных денег будут считаться грантом. Предварительная новая формулировка звучит так: "Грантом считаются средства, передаваемые любым лицом любому лицу в денежной или натуральной форме, которые будут использованы для любой деятельности, затрагивающей правительство Грузии или любую часть общества, если они будут направлены на формирование или реализацию попыток изменения внутренней политики страны", - говорится в публикации.

Получить такой грант можно будет только с предварительного разрешения правительства.

Будет установлено понятие «другое государственное юридическое лицо, деятельность которого по существу включает деятельность по вопросам, связанным с Грузией». Согласно этой поправке организация, зарегистрированная за рубежом, которая «по существу действует в Грузии», будет обязана также обращаться к правительству Грузии за разрешением для перечислений в страну финансов. В противном случае она будет привлечена к уголовной ответственности.

«За нарушения правил, установленных законом «О грантах», вводится уголовная ответственность. Соответствующее нарушение повлечет штраф, общественные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет, сообщил Кирцхалия.

"В статью 194 Уголовного кодекса добавлено отягчающее обстоятельство, а именно, отмывание денег с целью осуществления активности по политическим вопросам Грузии повлечет лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Законопроект также предусматривает уголовную ответственность для руководящего должностного лица политической партии, которое нарушит органический закон «О политических объединениях граждан», в частности, получит иностранное финансирование. За это нарушение будет назначен штраф, общественные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. Внешний лоббизм становится наказуем в уголовном порядке. В частности, прямая или непрямая передача денег , ценных бумаг, иного имущества, имущественных благ или иных преимуществ гражданину другого государства или юридическому лицу в обмен на осуществление активности по политическим вопросам, касающимся Грузии, будет караться штрафом, общественными работами на срок от 300 до 500 часов или лишением свободы на срок до 6 лет», - привело его слова 28 января "Интерпрессньюс".

Изменения будут внесены также в закон «О политических союзах граждан». Эти изменения запретят вступление в партию человеку, получающему зарплату в результате иностранного финансирования, то есть работающему в организации, годовой доход которой от иностранного государства превышает 20%. Такой человек не сможет стать членом какой-либо политической партии в течение восьми лет.

Государственная контрольно-ревизионная служба получит право контролировать финансовую деятельность члена политической партии. То есть государство будет иметь доступ к счетам даже рядового члена партии. Эти изменения также затронут тех, кто имеет заявленную партийно-политическую цель.

.Предпринимателей также будут штрафовать в случае публичной политической деятельности. Также планируются изменения в кодексе административных правонарушений. В соответствии с этими изменениями, любая компания, осуществляющая публичную политическую деятельность, не связанную с ее основной предпринимательской деятельностью, будет оштрафована. Первый штраф составит 20 тысяч лари (примерно $7 000), за повторное нарушение – 40 тысяч лари, отмечается в публикации JamNews.

Оппозиция раскритиковала законопроект

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала готовящиеся изменения «репрессивными».

«Террор в Грузии. Новый репрессивный закон запрещает членство в партии тем, кто работал в финансируемых из-за рубежа НПО! Жестокий шаг правящей партии, направленный на подавление свободной политической жизни и приближение Грузии к российской модели», – написала Зурабишвили в соцсети Х.

В оппозиционной партии «Лело» заявили, что в случае принятия поправок будут добиваться их отмены в судебном порядке. Инициативу власти в партии называют антиконституционной и сравнивают с советскими практиками коллективной ответственности и политического контроля.

В «Лело» указывают, что предлагаемые изменения делают потенциально наказуемыми практически любые финансовые транзакции, включая денежные переводы эмигрантов из-за рубежа. Кроме того, поправки, как говорят в партии, вводят административную ответственность за так называемую «непрофильную» публичную политическую активность бизнеса. «Политически обанкротившаяся и утратившая легитимность «Грузинская мечта», как прямой советский пережиток, уже открыто начинает финансовый рэкет населения, пытаясь таким образом добиться всеобщего подчинения», – приводит заявление партии "Новости Грузия".

«Грузинская мечта» хочет запретить политику и лишить нас гражданских прав. Они хотят превратить общество в массу послушных и молчаливых людей, которыми можно управлять ложью и запугиванием. Именно этому служит и новый «законодательный акт», объявленный ими. Так поступает только партия, боящаяся правды", - цитирует представителя партии "Площадь Свободы" Левана Цуцкиридзе.

«Законодательная инициатива, объявленная правительством «Грузинской мечты», подвергает любой вид сотрудничества с зарубежными странами государственному контролю и налагает очень высокую уголовную ответственность. Это интерес к установлению уже полного контроля над всем обществом, а не только над институтами и секторами, которые были практически уничтожены прошлогодними репрессивными законами и беспрецедентными ограничениями политических свобод. Но инициатива имеет и скрытую общую цель – вынудить к миграции критическую массу общества", - считает представитель Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе.

По ее мнению, участвующие в проектах, финансируемых из-за рубежа, и желающие прямо или косвенно влиять на общество, ученые, врачи, студенты, правозащитники в связи с новыми поправками "должны либо согласиться работать под полным контролем государства — либо отправиться в тюрьму на 6, а иногда и на 9-12 лет".

