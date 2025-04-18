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04:11, 18 апреля 2025

Грузинские аналитики оценили принятие поправок в закон "О грантах"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принятые парламентом Грузии изменения в закон "О грантах" направлены на международную изоляцию страны, власти сделали это намеренно, чтобы заблокировать западные средства, облегчив финансирование пророссийских организаций.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" инициировала поправки в закон "О грантах", в соответствии с которыми иностранные гранты можно будет получать только с разрешения правительства или уполномоченного им лица. Получение гранта без согласия запрещено и повлечет за собой ответственность. 16 апреля парламент принял в третьем чтении поправки в закон.

Грузинские власти приняли закон «О грантах», под действие которого попадает любая организация, получающая средства из-за рубежа, и власти будут решать, кому выдавать гранты, прокомментировали принятие закона корреспонденту «Кавказского узла» 17 апреля аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили, руководитель неправительственной организации "Центр исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе и считает представитель неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия», бывший заместитель министра юстиции Александр Барамидзе.

По словам Кахи Гоголашвили, при определении вопроса о разрешении на выдачу гранта власти будут исходить из субъективных предпочтений.

Этот закон направлен на то, чтобы навредить каким-либо организациям, которые не занимаются угодничеством властям и критикуют

«Закон не определяет, какие гранты могут запретить выдавать каким-либо организациям. Поэтому могут не выдавать разрешение по разным соображениям. Например, грант, который направлен на мониторинг деятельности правительства, не разрешат выдать, потому что они не хотят проведения подобных исследований. Также не разрешат выдачу гранта неугодным организациям или тем, в которых работают неугодные люди, вне зависимости от того, на что он направлен. Этот закон направлен на то, чтобы навредить каким-либо организациям, которые не занимаются угодничеством властям и критикуют», - сказал он.

По словам Гоголашвили, грант может не получить и НПО, в котором он работает, так как оно занимается аналитикой, и в случае проведения анализа внешней политики аналитики могут критиковать власти.

В неправительственных организациях собран интеллектуалы, люди, которых опасаются власти, так как они способны оказывать влияние на общество и вывести людей на акции протеста, считает Ника Читадзе.

У властей есть желание приостановить деятельность НПО

«По этой причине у властей есть желание приостановить деятельность НПО. С другой стороны, они стараются создать свой собственный фонд и выдавать гранты тем НПО, которые для этого зарегистрируются. Однако получение денег из госбюджета означает, что они будут играть пропагандистскую роль в пользу властей», - сказал он.

Читадзе обратил внимание, что неправительственным организациям будет очень трудно существовать без грантов и их деятельность будет под угрозой.

С ним согласился и Александр Барамидзе, по словам которого власти открыто дают понять, что иностранные гранты получить будет невозможно неугодным организациям.

Власти не хотят, чтобы в Грузии был независимый неправительственный сектор, и прямо об этом говорят

"Власти не хотят, чтобы в Грузии был независимый неправительственный сектор, и прямо об этом говорят. Также власти не хотят существования оппозиционных политических партий, независимые критические организации и СМИ власти хотят полностью закрыть для общества, как это было при СССР. Законы направлены именно на это. Получится ли это сделать на практике - другой вопрос", - сказал он.

Барамидзе привел в пример закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый весной 2024 года, который практически не применяется на практике.

Эксперты сошлись во мнении, что, запрещая выдачу западных грантов, власти будут разрешать получать российское финансирование, направленное организациям, действующим в интересах официальной Москвы. Грузинские власти начали открыто менять внешнеполитический курс страны в российском направлении. «Выдача грантов пророссийским организациям может стать приоритетным, поскольку уже видно, что власти меняет свою внешнеполитическую ориентацию», - подчеркнул Читадзе.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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