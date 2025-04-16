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19:42, 16 апреля 2025

Парламент Грузии принял поправки в закон "О грантах"

Заседание парламента Грузии 16 апреля 2025 года. Стоп-кадр из видеотрансляции на странице парламента Грузии в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Грузии сегодня в окончательном третьем чтении принял поправки в закон "О грантах", согласно которым гранты можно будет получать только с разрешения правительства. Против поправок не проголосовал ни один депутат.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" инициировала поправки в закон "О грантах", в соответствии с которыми иностранные гранты можно будет получать только с разрешения правительства или уполномоченного им лица. Получение гранта без согласия запрещено и повлечет за собой ответственность. Эти поправки впервые в новейшей истории Грузии закрепляют авторитаризм законодательно и приведут к уничтожению критических СМИ и установлению диктатуры, заявили представители медиа. 

Сегодня парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки к закону "О грантах". Поправки были приняты в ускоренном порядке, их поддержали 82 депутата, против не проголосовал никто. Поправки вступят в силу после подписания президентом Михаилом Кавелашвили, пишет Civil.ge.

Следить за исполнением закона "О грантах" в новой редакции будет Антикоррупционное бюро. Оно будет контролировать выдачу и получение грантов без согласия, и в случае нарушения организация, получившая грант, будет оштрафована в размере, вдвое превышающем сумму гранта.

При этом правительству установлен 10-дневный срок для одобрения гранта. Законопроект также устанавливает исключения. Так, правило обязательного согласия правительства не распространяется на гранты, выдаваемые международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами, индивидуальные стипендии, выдаваемые для получения среднего и высшего образования и для научной работы за пределами Грузии, а также на гранты, получаемые международными организациями, действующими в Грузии, отмечается на сайте Mtavari.TV.

"Эти поправки обеспечат проведение мониторинга грантов, которые финансировали беспорядки и дестабилизацию в стране", - сказал заместитель спикера парламента Георгий Кахиани относительно принятых сегодня поправок к закону "О грантах", его слова приводит IPN.

"Кавказский узел" писал также, что 1 апреля депутаты парламента Грузии приняли "Акт о регистрации иностранных агентов", который вводит понятие физлиц-иноагентов. Кроме того, они приняли поправки в закон "О вещании", которые запрещают телекомпаниям получать иностранное финансирование. Эти законодательные инициативы лишат неправительственные организации и медиа возможности продолжать работу даже под другими организационными формами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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