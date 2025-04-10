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22:54, 10 апреля 2025

Журналисты назвали результатом поправок в закон "О грантах" установление диктатуры

Участница проевропейских протестов в Тбилиси перед кордоном силовиков. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принятые поправки в закон “О грантах” впервые в новейшей истории Грузии закрепляют авторитаризм законодательно. Эти изменения приведут к уничтожению критических СМИ и установлению диктатуры, заявили представители медиа. 

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" внесла поправки в закон "О грантах", в соответствии с которыми иностранные гранты можно будет получать только с разрешения правительства или уполномоченного лица, назначенного правительством. Получение гранта без согласия запрещено и повлечет за собой ответственность. 

1 апреля депутаты парламента Грузии приняли "Акт о регистрации иностранных агентов", который вводит понятие физлиц-иноагентов, также они приняли поправки в закон "О вещании", которые запрещают телекомпаниям получать иностранное финансирование. Эти законодательные инициативы лишат неправительственные организации и медиа возможности продолжать работу даже под другими организационными формами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Изменения в закон "О грантах", помимо необходимости согласия правительства как условия получения зарубежных грантов, предполагают ужесточение системы отчетности для НПО. Любой получатель гранта, как грузинский, так и иностранный, обязан представить годовой отчет о деятельности в Службу учета, отчетности и аудиторского надзора в течение трех месяцев после окончания отчетного года. Годовой отчет должен включать информацию о каждом полученном гранте в течение отчетного года, в том числе цель, объем и другие основные требования гранта, изложенные в грантовом соглашении. Представленные отчеты обнародуют.

Спикер парламента Шалва Папуашвили пояснил, что при этих законодательных изменениях создается система, когда согласие должен получить донор, а не НПО.

"Это будет согласие не на получение гранта, а на его выдачу. Если донор хочет выдать грант, он должен будет обратиться в правительство или к субъекту, определенному правительством, и получить согласие на выдачу гранта. Этим будет обеспечено то, что процесс будет полностью прозрачным для граждан, и все будут знать, какие деньги крутятся, что финансируется, какие проекты финансируются", - цитирует его слова 8 апреля "Грузия Online". 

По его словам, важно, чтобы грузинский народ знал, что финансируют в Грузии, и входит ли это в его интересы, протекающие процессы в стране. "К сожалению, много безответственных доноров, с которыми месяцами, годами мы говорим о том, что они должны относиться к этому ответственно. Мы видим, что они дают деньги, а потом на эти деньги осуществляется реклама "коктейлей Молотова", осуществление фашистских кампаний, насильственные акты. Когда мы спрашиваем об этом доноров, они умывают руки, будто здесь нет их ответственности", - сказал Папуашвили.

Представители неправительственного сектора и медиа раскритиковали эти законодательные изменения, назвав их попыткой узаконивания диктатуры. "Закон по своей сути и ожидаемому результату является актом преследования народа. Он направлен на то, чтобы оставить граждан один на один карательной системой правящей партии и запретить международному сообществу оказывать им поддержку", - говорится в сообщении неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия", направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Организация указывает, что эти поправки превратят Грузию в закрытое и изолированное государство, где власти будут осуществлять тотальный контроль, а общество лишится возможности получать поддержку от международных партнеров. Кроме того, изменения в закон направлены на прекращение деятельности неправительственных организаций и СМИ, получающих гранты и предоставляющих информацию общественности о действиях властей, в том числе о нарушениях закона и коррупции.

Изменения также раскритиковали журналисты, указав, что власти принимают законы, направленные на заглушение неугодных голосов - критических СМИ и закрепление авторитаризма на законодательном уровне.

В Грузии регистрация СМИ предусматривает две категории, которые они сами выбирают – часть СМИ зарегистрирована, как коммерческие, а часть, как некоммерческие, неправительственные организации, пояснил главный редактор издания FactCheck Малхаз Рехвиашвили

"Из-за того что в Грузии узкий рекламный рынок, большинство независимых СМИ получает часть своих доходов от грантов различных международных организаций. Если грантов не будет, это уже станет проблемой для независимых СМИ. Какая-то часть СМИ выживет, продолжая работу с рекламных доходов, а какая-то часть без грантов не сможет, и они либо снизят свою активность, - часть журналистов придется сократить, - или закроются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ведущий политического ток-шоу телекомпании "Формула" Георгий Таргамадзе отметил, что подобное узаконивание авторитаризма впервые происходит в новейшей истории Грузии. Хотя ранее все, кто находился у власти, пытались установить авторитаризм и заглушить критические СМИ, это прежде не делалось на законодательном уровне. "Сейчас установление авторитаризма происходит на законодательном уровне: заявлено, что не нужны свободные СМИ, критическое слово, отличающееся мнение. Такое впервые происходит в Грузии. Это - попытка установления диктатуры в стране", - сказал он.

Ведущая политического ток-шоу телекомпании "ТВ Пирвели" Мака Андроникашвили считает, что медиа сейчас нуждаются в поддержке гражданского общества. "СМИ говорят о многолетних системных проблемах в стране. Независимые СМИ позволяют это донести до каждого человека, также у людей есть возможность говорить о своих проблемах, чтобы люди могли надеяться на нас", - сказала она.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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