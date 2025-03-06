Ужесточение законов об иноагентах стало угрозой для гражданского общества в Грузии

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Проект закона «О регистрации иностранных агентов» и поправки в закон «О вещании» лишат неправительственные организации и медиа возможности продолжать работу даже под другими организационными формами, заявили опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 4 марта парламент принял в первом чтении также проект закона о регистрации иностранных агентов, который вводит понятие физического лица - иноагента.

Оппозиционеры и их сторонники называют его "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Законопроект «О регистрации иностранных агентов» оговаривает правила регистрации иностранными агентами - неправительственных организаций, СМИ и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа в размере не менее 20% от общего дохода. Влияние этого законопроекта на неправительственный сектор и медиа для «Кавказского узла» прокомментировали аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе и бывший депутат парламента Давид Дарчиашвили, а также генеральный директор телекомпании "Кавкасия" Нино Джангирашвили.

По словам Нино Джангирашвили, телекомпании сейчас не попадают под действие закона об иноагентах, но парламент уже рассматривает проект изменений в закон «О вещании», который запретит телекомпаниям получать иностранное финансирование.

«Изменения в закон «О вещании» защищает нас от закона об иноагентах, потому что он запрещает контактировать с иностранцами, запрещает принимать от них платежи, запрещены любые контрактные отношения. В стране нет ни одного другого бизнеса, которому бы запретили торговать и продавать свои услуги иностранцам», - сказала она в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

По ее словам, законодательные изменения разрешают только пускать в эфир рекламу. Подобные требования Джангирашвили назвала “финансовым удушением”: после вступления в силу законодательных изменений телекомпаниям никто не сможет оказать финансовую помощь, выдать гранты.

«У нас были разные коммерческие отношения: кто-то хочет арендовать офис, кто-то хочет арендовать видеокамеру. Без коммерческих отношений телекомпании не могут существовать, они будут в изоляции. Могут быть отношения с зарубежными телекомпаниями, обмен материалами или продажа, теперь мы это не сможем сделать», - сказала она.

Джангирашвили отметила, что в последние два года власти последовательно ужесточают репрессии в отношении журналистов, все журналисты находятся под угрозой неожиданных арестов. После заявления об остановке евроинтеграции власти начали называть журналистов иностранными агентами и врагами народа, и теперь их могут оштрафовать за любую фразу, сказанную в эфире.

Новый законопроект об иноагентах создаст ограничения в деятельности неправительственных организаций, часть из которых вышла из-под влияния действующего закона, обратил внимание Каха Гоголашвили. В частности, действующее законодательство распространяется на неправительственные, некоммерческие организации, многие из которых изменили форму и стали коммерческими. С вступлением в силу нового закона «О регистрации иностранных агентов» неправительственные организации не смогут уклониться от него.

«Новым законопроектом правительство готово отрезать неправительственным организациям все пути для какого-либо продолжения деятельности по мониторингу решений и действий власти. Правительство решило закрутить все гайки и не дать НПО возможность продолжать свою деятельность под другими организационными формами», - сказал он.

По его мнению, законопроект может затронуть и журналистов в качестве физических лиц, так как СМИ являются наиболее активной частью гражданского общества. Кроме того, он может затронуть и экспертов, получающих оплату за оказываемые услуги, а в перспективе даже получателей частных денежных переводов из других стран.

«Американский закон подразумевает только тех, кто выполняет конкретные задания по лоббированию интересов организаций или иностранных государств. Я уверен, что власти так его переделывают, что он будет служить совершенно другим целям. Любая организация или частное лицо, которые будут финансироваться из-за границы, будут рассмотрены как лоббисты и должны будут регистрироваться», - считает Гоголашвили.

Насколько широко будет применяться новый закон для подавления гражданского общества, зависит от воли учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», неформального правителя страны Бидзины Иванишвили, считает Давид Дарчиашвили. По мнению аналитика, сейчас еще не определено, насколько ужесточатся репрессии. «Развитие зависит от ситуации в регионе и от отношений США», - сказал он.

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