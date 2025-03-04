Парламент Грузии ужесточает закон об иноагентах

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"Закон о регистрации иностранных агентов", который вводит понятие физического лица - иноагента, поддержали сегодня в первом чтении 84 депутата парламента Грузии. Новый законопроект является дословной копией американского закона, который предусматривает уголовную ответственность за нарушение требований.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". По данным омбудсмена, на акциях было задержано более 200 человек, более половины из которых заявляли о ненадлежащем обращении со стороны силовиков.

Оппозиционеры и их сторонники называют его "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Парламент Грузии в первом чтении принял "Закон о регистрации иностранных агентов", за него проголосовали 84 депутата, сообщило "Интерпрессньюс".

В законопроекте определяются понятия агента иностранного принципала и иностранной силы. Проект регулирует следующие вопросы: вопрос регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала; вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов; вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала; вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала; вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.

За уклонение от регистрации в качестве иностранного агента и за невыполнение требований, изложенных в законопроекте, будет установлена ​​уголовная ответственность. Антикоррупционному бюро будет поручено обеспечивать соблюдение закона.

По словам председателя парламентского комитета по правовым вопросам Арчила Гордуладзе, для Грузии важно иметь такие же рычаги воздействия, предусмотренные ее законодательством, как и у США. Представляя проект парламенту, Гордуладзе отметил, что наряду с американским народом право на укрепление своего суверенитета имеет и грузинский народ, говорится в сообщении.

Гордуладзе заявил, что законопроект является «точным, дословным переводом «Акта регистрации иностранных агентов» т.н. FARA". "Если действующий сегодня „закон прозрачности“ касается только НПО, организаций, онлайн-медиа и вещателей, то американский закон затрагивает и физических лиц. Физлицо может быть и иностранной силой, и агентом" - привело его слова "Нетгазети" 3 марта.

FARA (Foreign Agents Registration Act) действующий в США за нарушение требований о деятельности иностранных агентов предусматривает штраф или тюремное заключение на срок до 5 лет, следует из текста закона.

Лидер фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе ранее заявлял, что необходимость принятия нового закона вызвана неисполнением требований закона "О прозрачности иностранного влияния". "В прошлом году мы приняли упрощенную версию закона FARA. Однако вы знаете, что, даже несмотря на его вступление в силу, несколько десятков самых богатых и крупных НПО, получающих внешнее финансирование, не зарегистрировались в реестре. Поэтому вместо него мы примем новый американский закон, прямую копию его нынешней версии, и обеспечим его полную реализацию", – привел его слова "Спутник Грузия" 5 февраля.

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