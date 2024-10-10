НПО потребовали обнародовать до выборов расследование о насилии над демонстрантами в Тбилиси

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Грузинские неправительственные организации призвали Специальную следственную службу обнародовать информацию о ходе расследования, касающегося разгона акций протеста против закона об иноагентах весной этого года.

Как информировал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 16 сентября власти США ввели санкции в отношении главы спецназа МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя, лидеров пророссийского движения "Альт-Инфо" Константина Моргошии и Зураба Махарадзе, а также в отношении 60 бизнесменов, назвав всех их причастными к нарушению прав участников акций протеста против закона об иноагентах.

Оппозиционеры и их сторонники называют его "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния".

Неправительственные организации «Ассоциация молодых юристов», «Центр социальной справедливости», «Партнерство за права человека», «Права Грузии», «Международная прозрачность – Грузия», «Демократическая инициатива Грузии» и «Институт исследования демократии» считают неэффективным расследование фактов насилия при разгоне акций протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния». Они потребовали обнародовать данные о ходе расследования, указав, что эта информация напрямую связана с обеспечением безопасности в день парламентских выборов 26 октября.

Акции протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» проводились в апреле и мае 2024 года. Во время этих акций были зафиксированы случаи недостойного обращения силовиков с протестующими, в частности факты словесных оскорблений и физических расправ. Согласно международным и конституционным стандартам прав человека, выборы должны проводиться в атмосфере уважения к правам человека и основным свободам, при отсутствии какого-либо страха. Все участники избирательного процесса, включая кандидатов, представителей избирательных комиссий и избирателей, должны быть уверены, что они не станут объектом угроз или запугивания в результате участия в выборах, указали правозащитники.

Они напомнили, что согласно приказу министра внутренних дел в преддверии парламентских выборов 2024 года будут созданы территориальные группы, отвечающие за выявление и предотвращение нарушения закона. В них будут привлечены силовики, которым поручено управлять операциями во время массовых акций, поэтому важно, чтобы включенные в них люди сами не были правонарушителями, отмечается в заявлении неправительственных организаций.

По данным НПО, в процессе создания территориальных групп задействуют попавшего под санкции за нарушение прав человека директора департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили, который ранее подтвердил журналистам, что спецназ избивает людей во время разгона акций протеста. В связи с этим правозащитники предполагают, что эти группы могут использоваться «для нейтрализации неугодных правительству людей».

В связи с этим НПО призвали Специальную следственную службу предоставить общественности информацию о расследовании разгона акций протеста весной 2024 года и сообщить, опросили ли в его рамках высокопоставленных чиновников МВД, в том числе Харазишвили и его заместителя.

“Представители правоохранительных органов избивали присутствовавших на митинге людей, в том числе женщин, детей, журналистов и оппозиционных политиков. Поведение силовиков при задержании демонстрантов было агрессивным, применение силы со стороны полиции в большинстве случаев носило форму возмездия и не было связано с предотвращением противоправного сопротивления или нарушений закона. В ряде случаев представители правоохранительных органов применяли настолько жестокие методы чрезмерной силы, что нескольким задержанным приходилось лечиться в медицинском учреждении и проводить экстренные операции”, - говорится в заявлении, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно заявлению омбудсмена на акциях протеста задержали свыше 200 человек, и больше половины задержанных заявляли о ненадлежащем обращении со стороны силовиков. Это подтверждают и общественные организации, сообщившие, что до 190 человек рассказали посетившим их адвокатам об избиениях. На видео, снятых во время разгона, видно, что в ряде случаев полицейские применяли силу в отношении политиков и активистов, допускали унизительное и бесчеловечное обращение с задержанными.

Специальная следственная служба и прокуратуры до сих пор не обнародовали данные о тех, кто применял силу в отношении протестующих и предъявленном обвинении, хотя омбудсмен и НПО призвали к проведению эффективного расследования. Также неизвестно, приостановили ли полномочия сотрудников правоохранительных органов в рамках этого расследования.

Согласно закону, Специальная следственная служба является независимым следственным органом, основной задачей которого является эффективное, своевременное и независимое расследование насильственных преступлений, совершенных должностным лицом, и фактов ненадлежащего обращения.

«Однако исходя из информации, доступной общественности на данном этапе, расследование, проводимое службой по уголовным делам, связанным с действиями 7 - 9 марта 2023 года и апреля - мая 2024 года, можно охарактеризовать как формальное и фиктивное с точки зрения результатов. Примечательно, что служба не чувствует ответственности перед общественностью за расследование описанных выше событий и не предоставляет ей достоверной информации о ходе расследования», - говорится в заявлении НПО.

"Кавказский узел" также писал, что грузинские активисты планируют провести 20 октября в Тбилиси шествие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз.

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