17 сентября 2024, 12:36

США ввели санкции в отношении грузинских силовиков и бизнесменов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти США ввели санкции в отношении главы спецназа МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя, лидеров пророссийского движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе, а также в отношении 60 бизнесменов, поскольку считают, что все они причастны к нарушению прав участников акций протеста против закона об иноагентах.

Как информировал "Кавказский узел", 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, подрывающих устои демократии в стране, несущих ответственность за подавление гражданского общества и свободу собраний путем насилия и запугивания. 10 июня стало известно, что персональные санкции коснулись около 35 человек. США расширит санкционный список, в том числе может прибегнуть к экономическому давлению, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Министерство финансов США 16 сентября ввело санкции в отношении двоих грузинских чиновников – начальника департамента по особым поручениям (спецназа) МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милера Лагазаури. Санкции также введены в отношении лидеров пророссийского движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе, передал Civil.ge.

Министерство пояснило, что ограничения введены за нарушения прав человека. Речь идет о применении силы против участников акций протеста против закона об иноагентах. Кроме того, Госдепартамент США ввел визовые ограничения для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, поскольку считает, что эти люди способствовали подрыву демократии и прав человека в Грузии, отметило издание.

Власти США пояснили, что в списке находятся бизнесмены, которые принимают участие в коррупционных схемах, и люди, способствующие распространению дезинформации и насилия. Минфин США объявил, что все имущество граждан Грузии, в отношении которых введены санкции, будет заблокировано, отметил JAMnews.

Напомним, 6 июля стало известно, что Минобороны США перенесло на неопределенный срок проведение военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) в Грузии из-за пересмотра стратегических отношений.

"Кавказский узел" также писал, что 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Оппозиционеры и их сторонники называют его "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Текст законопроекта с учетом внесенных перед третьим чтением поправок и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главные требования закона Грузии "О прозрачности иностранного влияния"

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Примечание:

"Аналитики в Грузии спрогнозировали экономические последствия принятия закона об иноагентах", "Правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси", "Активисты в Тбилиси отправились шествием к зданию МВД".

Автор: "Кавказский узел"

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