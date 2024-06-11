Политологи оценили риск расширения санкций против Грузии

11 июня 2024, 03:50

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Из-за закона об иноагентах в Грузии США ввели персональные санкции, которые коснулись до 35 человек. Вопрос о санкциях против Тбилиси также рассматривает Евросоюз. США расширит санкционный список, в том числе может прибегнуть к экономическому давлению, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они также предполагают, что санкции введет и Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США граждан Грузии и членов их семей, подрывающих устои демократии в стране, несущих ответственность за подавление гражданского общества и свободу собраний путем насилия и запугивания. Санкции США в отношении граждан Грузии, подрывающих демократию, стали лишь первым этапом давления на власти страны в связи с принятием закона об иноагентах. Дальнейшее давление способно привести к глубокому экономическому кризису, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

28 мая 84 депутата парламента Грузии проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон "О прозрачности иностранного влияния". Голосование прошло на фоне акции протеста у здания парламента. 3 июня закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

США ввели санкции и ограничили въезд на территорию страны 35 жителям Грузии, которые «несут ответственность или соучаствовали в подрыве демократии в Грузии, например, в подрыве свободы мирных собраний и выражения мнений, жестоких нападениях на мирных протестующих, запугивании представителей гражданского общества и преднамеренной дезинформации со стороны властей Грузии», а также членам их семей. О введении санкций сообщили на брифинге к Государственном департаменте США. Госдеп выразил надежду, что в Грузии пересмотрят свои действия и продолжат евроинтеграцию. В противном случае США «предпримут дополнительные действия», сообщил пресс-спикер Госдепа Мэттью Миллер.

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил 10 июня, что ЕС рассматривает различные санкции в отношении властей Грузии, «в том числе и приостановку безвизового режима». Этот вопрос планируется рассмотреть на встрече министров иностранных дел 24 июня, а в конце месяца вопрос Грузии рассмотрит Совет Евросоюза.

Представители грузинской оппозиции предполагают, что США продолжат вводить санкции, которые могут коснуться и финансового сектора.

«Под санкции попала часть всех тех людей, которые способствуют режиму. Это было ожидаемо, очень скоро мы увидим еще более жесткие меры», - сказал один из лидеров партии «Новые» Ника Мелия в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Один из лидеров парламентской партии «Лело» Григол Гегелия указал, что США расширят санкции, они затронут финансово-экономические вопросы и большего количества людей. Представитель партии «Дроа» Георгий Лемонджава обратил внимание, что в случае введения санкций Евросоюзом ответственность за действия властей ляжет на граждан страны, если речь не идет о персональных санкциях.

В правящей партии "Грузинская мечта" введение санкций не воспринимают со всей серьезностью, в частности, отмечая, что уже введенные ограничения коснулись лишь части депутатов, которые проголосовали за принятие закона.

«Один председатель парламента попал в этот список. Почему не должны попасть в него оставшиеся 83 депутата, хотя они поддержали это закон? Более того, большая часть населения его поддерживает. Большинство всегда защищаем интересы нашей страны, суверенитет нашей страны. В этом борьбе никто не отступит», - заявил председатель комитета по процедурным вопросам парламента Георгий Кахиани.

Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что разговор о санкциях у него «вызывает улыбку», для властей важно сохранение мира в стране, а он сам был в США, когда играл за футбольную команду «Милан», и не испытывает желания повторно посетить страну. «Что касается зарубежного финансирования, то большая часть этих денег – 80%, идет на финансирование их агентов, США», - сказал он.

Председатель парламента Шалва Папуашвили обратил внимание, что в США и во Франции действуют законы об иностранном влиянии, но эти же страны критикуют подобный грузинский закон. «На фоне того, что в США и во Франции действует закон об иностранном влиянии прозрачности, непонятно, почему должны критиковать грузинский», - сказал он.

Введение ограничений было ожидаемым, заявили корреспонденту "Кавказского узла" эксперты, которые считают также, что в будущем санкционные списки будут расширяться, в том числе в финансовом плане вплоть до заморозки банковских счетов и ареста имущества.

Политику в стране определяет Бидзина Иванишвили, которого не заботит судьба его соратников и наложенные на них санкции, отметил представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти.

«Ему все равно, что они будут чувствовать или какие проблемы у них будут. Это его не первый набор команды, за период пребывания у власти видели, как он их меняет. Если на парламентских выборах снова победит «Грузинская мечта», большинства депутатов из действующего созыва парламента не останется», - заявил он.

У международных партнеров Грузии одна задача, чтобы люди под санкциями одумались и объяснили своему начальнику, что они за ним не пойдут.

По его мнению, вопрос о внешнеполитическом курсе страны возник после того, как Иванишвили решил вернуть свои два миллиарда долларов, которые заморозили на Западе. При этом нет ожиданий, что он пересмотрит свою политику и вернет страну на европейский курс. «Почему не называют тех, против кого ввели санкции, почему не ввели санкции против государства? Потому что никто не хочет идти против грузинского народа. У международных партнеров Грузии одна задача, чтобы люди под санкциями одумались и объяснили своему начальнику, что они за ним не пойдут. Нет задачи ущемить государство или создать проблемы нашему народу. Но если продолжится, то мы можем дойти и до этой стадии», - сказал он.

Жгенти также отметил, что Евросоюзу нет необходимости приостанавливать безвизовый режим с Грузией, так как каждая страна-член ЕС может ввести независимо такое решение.

"Грузинская мечта" должна каким-то образом отреагировать на введенные санкции, но сделает она это с оглядкой на электорат, чтобы не потерять голоса перед выборами, считает один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили.

«Они будут реагировать, но в зависимости от того, какое влияние это окажет на избирательное настроение электората, насколько это поведение поможет консолидировать или может оттолкнуть свой электорат. Учитывая превалирующие проевропейские настроения общества», - сказал он.