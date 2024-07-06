США перенесли на неопределенный срок военные учения с Грузиейё

06 июля 2024, 04:19

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Министерство обороны США перенесло на неопределенный срок проведение военных учений "Достойный партнер" (Noble Partner) в Грузии из-за пересмотра внутренних отношений. При этом Пентагон подчеркнул, что сотрудничество с вооруженными силами Грузии не прекращается. Минобороны Грузии, в свою очередь, выразило сожаление в связи с переносом учений.

Как сообщал "Кавказский узел", международные военные учения партнеров и стран НАТО "Достойный партнер" (Noble Partner) проходят в Грузии с 2015 года. В 2022 году в учениях приняли участие более 2400 военнослужащих из 21 страны.

Совместные военные учения США и Грузии "Достойный партнер" (Noble Partner) переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений между двумя странами, сообщило 5 июля министерство обороны США, которое цитируют "Новости-Грузия".

Ведомство отмечает в своем заявлении, что США приступили к всестороннему пересмотру стратегических двусторонних отношений с Грузией, и в рамках этого пересмотра отложили учения, которые были запланированы на 25 июля - 6 августа текущего года. Такое решение минобороны США связало с "ложными заявлениями" властей Грузии о попытках западных стран открыть второй фронт против России и участии в двух попытках переворота в стране. При этом Пентагон подчеркнул, что продолжит сотрудничество с вооруженными силами Грузии.

Министерство обороны Грузии отреагировало на данную информацию, выразив сожаление о переносе учений. При этом ведомство отметило, что военное сотрудничество между двумя странами не прекращается, в частности, идет подготовка к многонациональным учениям "Проворный дух - 2025", информирует "Грузия-онлайн".

Напомним, что в августе 2023 года в Грузии прошли военные учения НАТО "Agile Spirit". Они начались 20 августа, но известно об этом стало лишь 23 августа из сообщения посольства США. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, Грузия не стала сообщать о проведении учений, чтобы не раздражать Россию.

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