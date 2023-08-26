Политологи предостерегли власти Грузии от многовекторной политики

26 августа 2023, 08:34

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Грузинская сторона не сообщала о проведении совместных с НАТО военных учений "Agile Spirit 2023", поскольку пытается как можно меньше раздражать Россию. Но Грузии не подходит модель многовекторной внешней политики. В этом случае у нее может возникнуть конфликт с одной из сторон глобального геополитического конфликта, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа стало известно, что в Грузии начались военные учения "Agile Spirit", в которых принимают участие около 3,6 тысячи военных из 22 стран.

По данным Минобороны Грузии, учения "Agile Spirit 2023" направлены на повышение оперативной совместимости между военными Грузии и других стран. Учения завершатся 13 сентября, информировала 23 августа "Грузия Online".

Проведение военных учений НАТО в Грузии "Agile Spirit" началось 20 августа, но об этом стало известно только 23 августа из сообщения посольства США, передал корреспондент "Кавказского узла".

Грузинская сторона не сообщала о проведении военных учений, так как пытается не раздражать Россию, считает бывший руководитель департамента планирования и политики обороны Минобороны Грузии Георгий Шаишмелашвили.

"Россия – решающий фактор в замалчивании проведения этих учений. Замалчивать учения с участием трех тысяч человек и американскими вертолетами над Тбилиси – безумие, не представляю, как это можно скрыть. В министерстве обороны не знают реакцию на эти учения Бидзины Иванишвили (основателя правящей партии "Грузинская мечта"), поэтому решили провести их тихо и замалчивать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что проведение военных учений НАТО, кроме практической части, заключает в себе главное – это демонстрация того, что у Грузии есть партнеры, в том числе и с оружием в руках. По его словам, в 2022 и 2021 годах, в период его работы в министерстве, было дано устное распоряжение, чтобы говорили о проведении учений, как можно меньше.

"Власти не понимают, что это контрпродуктивно для Грузии – они не смогут склонить на свою сторону Россию, так как проводят учения, и не смогут склонить на свою сторону западных партнеров, так как учения активно не освещают", – отметил аналитик.

Грузия не имеет ресурсов "усидеть на двух стульях", считает он. "С одной стороны – упустим те возможности, которые появились в связи с проведением военной операцией на Украине, а с другой – Россия продолжит нам угрожать. Маленьким странам не прощают попытки "усидеть на двух стульях", – сказал Шаишмелашвили.

В мире идет геополитическое противостояние, и Грузия должна присоединиться к одной из сторон. Если Грузия не входит в одну из коалиций, то тогда становится частью другой. Не будет страны на постсоветском пространстве, у которой хорошие отношения будут одновременно и с Западом, и с Россией. Этот конфликт в мире может длиться долго – еще лет 15-20, добавил он.

"Грузинские власти же не прекращают отношения с НАТО и ждут чем закончится военная операция на Украине, и таким образом стараются обезопасить страну", – считает аналитик.

Власти России вряд ли станут рассматривать учения Грузии и НАТО как подготовку к открытию второго фронта, поскольку эти учения проводятся ежегодно на протяжении нескольких лет. Власти Грузии заявляли, что не намерены вооруженным путем возвращать территории Абхазии и Южной Осетии под юрисдикцию Грузии. Кроме того, военные расходы Грузии сокращаются, добавил он.

"Цифры растут, но они снизились: относительно ВВП, курса доллара – курс лари упал. В параметрах бюджета не заложены средства на закупку вооружения, нет ни модернизации, ни обновления. Последняя закупка – переносной противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" и это не оружие нападения, а средство обороны", – отметил аналитик.

Военные учения "Agile Spirit" демонстрируют, что Грузия и НАТО не отказались от сотрудничества. Политика "Грузинской мечты" основана на том, чтобы как можно меньше раздражать Россию и сохранять уровень и качество взаимоотношений со стратегическими и основными партнерами, считает один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили.

"Власти демонстрирует желание пройтись по лезвию бритвы. Попытка не раздражать Россию еще может быть связана с желанием, при наличии соответствующих условий, каким-то образом попытаться решить ряд вопросов и проблем в двустороннем формате. Но это иллюзия, получается, что мы безо всяких гарантий (правовых, юридических) отдаемся на добрую волю России", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за политики "Грузинской мечты" как можно меньше раздражать Россию, Грузию не пригласили на саммит НАТО в Вильнюсе, и страна оказалась в политической изоляции, отметил руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

"Грузия сейчас находится в изоляции с политической точки зрения. Немногие западные демократические сообщества хотят сотрудничать с Грузией. В этом случае, когда Грузия хочет проявить лояльность в отношении России, а с другой – не сжигать мосты с западом. Но они ослабляются. Есть большая угроза, что в случае агрессивных действий со стороны России, Грузия может оказаться без союзников", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

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