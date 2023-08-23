Военные учения Agile Spirit начались в Грузии

23 августа 2023, 11:05

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Около 3,6 тысячи военных из 22 стран приняли участие в учениях Agile Spirit, которые начались в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", учения Agile Spirit ("Проворный дух") являются одним из элементов сотрудничества Грузии с НАТО. В 2021 году в учениях приняли участие военные из 15 стран.

Цель учений - повысить совместимость стандартов оборонных сил Грузии и НАТО, а также подготовить грузинских военных для участия в международных миротворческих операциях, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

В Грузии начались международные учения Agile Spirit 2023, в них приняли участие около 3,6 тысячи военнослужащих из 22 стран НАТО и стран-партнеров. В сценарии учений – имитация вторжения на территорию Турции, полевые учения с боевой стрельбой, совместные операции спецназа и военных медиков, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

По данным Минобороны Грузии, учения Agile Spirit 2023 направлены на повышение оперативной совместимости между военными Грузии и других стран, "усиление оперативных возможностей при планировании и проведении операций в многонациональной среде". Учения завершатся 13 сентября, информирует "Грузия Online".

Напомним, более 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии является сближение с НАТО. Членство в альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, считают политологи. Власти Грузии на фоне военной операции России на Украине выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. Вопрос интеграции Грузии в НАТО напрямую зависит от выполнения властями страны разработанных условий Евросоюза. В североатлантический альянс входят демократические страны и для включения в него важно не только соответствие в сфере безопасности и обороны, считают грузинские эксперты. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в июле 2022 года указал на необходимость проведения реформ в Грузии для членства в альянсе.

Принятие решения о предоставлении Грузии плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, но оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. В сентябре 2019 года бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию.

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