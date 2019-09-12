Политологи одобрили предложение о вступлении Грузии в НАТО без решения территориальных споров

12 сентября 2019, 06:29

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию. Грузинские политологи положительно отнеслись к инициативе.

В рамках пятой международной конференции, организованной Центром исследований экономической политики и институтом Маккейна, Грузию посетил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

На конференции 10 сентября бывший генсек Североатлантического альянса заявил, что Грузия "продемонстрировала способность соответствовать стандартам НАТО".

«Я думаю, что Грузия прошла большой путь и достигла отличных результатов... Вам следует усилить борьбу с коррупцией, обеспечить верховенства закона и так далее. Вы должны продолжать идти по этому пути. Нам также необходимо рассмотреть еще один аспект как внутри Грузии, так и внутри НАТО. Это вопрос Южной Осетии и Абхазии. Если однажды мы решим, что Грузия готова вступить в альянс, мы также должны быть убеждены, что 5-я статья все еще действует, которая требует от НАТО помощи Грузии в случае нападения на неё. Понятно, что неразрешенные пограничные споры с Россией в Абхазии и Южной Осетии являются проблемой. Вопрос в том, как это можно решить. Думаю, внутри страны должно быть рассмотрено, желаете ли вы вступления в НАТО по такому механизму, согласно которому 5-я статья будет охватывать только территорию, контролируемую правительством Грузии», - заявил он.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Бывший заместитель государственного секретаря США Дэниел Фрид, который также принял участие в конференции,

«Работайте над реформами, стимулируйте экономику, накапливайте политический капитал, и в нужное время вы достигнете успеха», — заявил он.

По поводу членства Грузии в НАТО Фрид отметил, что то, что сейчас кажется невозможным, может вскоре стать неизбежным, и Грузия должна быть готовой к этому.

«Плохая новость для Грузии в том, что вступление в НАТО сейчас кажется трудным и даже невозможным. Посыл с саммита в Бухаресте 2008 года повторяется, но на самом деле ничего не происходит. Хорошей новостью является то, что у Грузии есть инструменты для членства в НАТО... Военное сотрудничество между Грузией и США, НАТО и Грузией включает в себя все ключевые учебные элементы, необходимые для вступления в Альянс», - сказал он.

О намерении вступить в НАТО Грузия заявляла неоднократно. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, однако оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими.

Политологи прокомментировали заявление Расмуссена

По мнению лидера партии "Новые правые" Мананы Начкебии, речь не идет о том, что НАТО предлагает принять Грузию в свой состав без Абхазии и Южной Осетии.

«Этот вопрос часто интерпретируется..., чтобы ввести в заблуждение грузинский народ и распространить ложь, будто НАТО предлагает принять Грузию в свой союз без Абхазии и Южной Осетии. Это, конечно, не так. Речь идет о распространении 5-ой статьи только на той части территории Грузии, которая контролируется грузинским правительством. В этом нет ничего удивительного. Уже есть прецедент, когда Германия тоже вступила в НАТО на аналогичных условиях. Мы прекрасно знаем, что это не помешало Германии вернуть восточную часть своей территории. Это заявление не содержит никакой опасности для Грузии. Мы должны знать, что единственный шанс для нашей страны быть независимым государством и восстановить территориальную целостность - это НАТО», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В 5-й статье Устава НАТО, опубликованном на сайте альянса, говорится, что члены организации рассматривают вооруженное нападение на одну или несколько стран, входящих в организацию, как нападение на НАТО в целом и соглашаются оказать помощь, "включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического альянса".

Грузия не должна отказываться ни от членства в НАТО, ни от Абхазии и Южной Осетии, считает профессор политологии Ника Читадзе.

"Территориальная целостность Грузии не подлежит пересмотру. Мы знаем, что Грузия является членом более сотни международных межправительственных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, ОБСЕ. Повсюду она представлены на международно признанных границах... Грузия также должна вступить в НАТО на этих территориях. Я поддерживаю одну идею о том, чтобы временно статья 5 (статья 5 принципа коллективной безопасности, когда нападение на члена НАТО воспринимается как нападение на НАТО) может не относиться к Абхазии и Цхинвали", - заявил политолог, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла", в интервью interpressnews.ge.

Однако, по его мнению, даже в таких условиях "членство Грузии в НАТО создаст для страны более стабильную среду, чтобы избежать внешних угроз..., укрепить Грузию в экономическом и демократическом плане и сделать Грузию более привлекательной для наших осетинских и абхазских граждан".

По мнению политолога Мамуки Арешидзе, Расмуссен выступил в подобным заявлением не по собственной инициативе, а, "в лучшем случае, по просьбе сегодняшнего руководства США".

Заявление бывшего генсека НАТО свидетельствует, что альянс готов принять Грузию, но идти на конфронтацию с Россией не хочет, цитирует Арешидзе interpressnews.ge.

"Заявление бывшего генерального секретаря НАТО само по себе очень интересное. Задуматься действительно стоит. Я думаю, должно пройти общественное обсуждение по этой теме", - при этом заявил он.

Если статья 5 Устава НАТО не коснется Абхазии и Южной Осетии, все успокоятся, в том числе и сам Североатлантический альянс, заявил бывший госминистр по примирению, конфликтолог Паата Закареишвили.

По его мнению, по этому вопросу следует начать дискуссию.

«Если Расмуссен упомянул о пятой статье, тогда я согласен с его соображениями. Да, дискуссии должны начаться. Нам следует начать дискуссии о том, в какой форме нас должны принять в НАТО. Если пятый пункт не коснется Абхазии и Южной Осетии, в этом нет ничего плохого, даже наоборот. Все успокоятся, в том числе и НАТО, поскольку в этом случае мы не будет требовать от альянса вооруженной поддержки, а нам нужна лишь мирная поддержка... Грузинское общество должно прийти к консенсусу относительно того, хотим ли мы вступления в НАТО так, чтобы пятый пункт не коснулся Абхазии и Цхинвали. И уже вступившая в НАТО Грузия продолжит работу в направлении объединения и присоединения оккупированных территорий. Главное, чтобы не оказался под сомнением вопрос примирения, и диалог не прекратился», - цитирует Закареишвили "Грузия-онлайн".

"Грузия должна быть принята в НАТО с границами, признанными международным сообществом"

Прокомментировал высказывание Расмуссена и лидер парламентского большинства, вице-спикер парламента Георгий Вольский.

«Это спорная тема. Это должно быть консенсусом общества, и требует дополнительных комментариев и пояснений. От этих территорий (Абхазии и Южной Осетии) не может отказаться и не откажется ни одна политическая сила, поскольку это значит идти против истории и государства... В любую международную организацию Грузия должна быть принята с теми территориями и границами, которые признаны международным сообществом, в том числе и НАТО, которая вместе с нами прилагает усилия для восстановления этой справедливости», - заявил Вольский, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла", в эфире телеканала "Имеди".

По мнению блогера "Кавказского узла" BERG...Man Tbilisi, Расмуссен "сыпет заявлениями, за которые не отвечает".

"Запад обещает постоянно, еженедельно Грузии помощь в восстановлении территориальной целостности, пусть на словах, но многим ведь все равно приятно", - написал он в публикации "Расмуссен о Грузии в НАТО, без Абхазии и ЮО? Бла-бла о ГДР и парад болтушек!".

Что касается сравнения ситуации в Грузии с ситуацией в Германии, блогер пишет, что "ГДР - признанное ООН немецкое социалистическое государство, прекратившее существование по известным всем причинам". "ГДР и ФРГ, Украина и Крым, Грузия и Абхазия и ЮО - истории, не имеющие ничего общего", - считает он.