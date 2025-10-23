Азербайджанский журналист Афган Садыгов арестован в Тбилиси на 14 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тбилисский городской суд признал азербайджанского журналиста Афгана Садыгова административным правонарушителем.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября журналист перестал выходить на связь с близкими Ранее, 17 октября, в 324-й день непрерывных протестов, Садыгов сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели. Садыгов, который длительное время провел в СИЗО в связи с требованием об экстрадиции в Азербайджан, после освобождения в апреле регулярно участвовал в акциях протеста - так, в начале августа он приехал в Батуми, чтобы поддержать свою коллегу Мзию Амаглобели перед приговором.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе, согласившись принимать йогурт с витаминами, хотя в феврале он еще отказывался от пищи, а в течение нескольких дней проводил сухую голодовку. 28 февраля Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. 16 апреля суд в Тбилиси освободил Садыгова под денежный залог, исполнив постановление ЕСПЧ.

Судья Звиад Цеквава приговорил сегодня Садыгова к 14 суткам административного ареста. МВД обвинило журналиста в участии в акции, перекрывшей движение по проспекту Руставели.

«(Демонстранты) самовольно вышли на проезжую часть и начали искусственно перекрывать дорогу. Полицейские потребовали (от участников акции) покинуть проезжую часть, предупредив, что в противном случае будут приняты соответствующие меры. Среди них был и Афган Садыгов», - цитирует слова представителя МВД Вахтанга Шукакидзe «Грузия-Онлайн».

На заседании выступил и сам Садыгов. «Я до конца поддерживаю грузинский народ, права которого нарушаются. Иванишвили ведёт Грузию к диктатуре. Тот, кто согласен с Иванишвили, также поддерживает диктатуру. Почему вы не расследуете те факты, которые совершаются против людей? Это Иванишвили нужно наказать. Можете приговорить меня к году (ареста), потому что, когда я выйду, сразу пойду на акцию. Не поддерживайте диктатуру», - приводит слова журналиста Interpressnews.