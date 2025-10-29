Семья Садыгова назвала неподъемными штрафы за перекрытие дорог в Тбилиси

Защита обжаловала присужденные в Грузии азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову денежных штрафов на более чем 100 тысяч долларов по обвинению в участии в перекрытии дорог. При этом апелляционный суд оставил в силе решение об административном аресте Садыгова. Власти Грузии знают, что Афган Садыгов не может заплатить эти штрафы, сообщили родные.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября Тбилисский горсуд приговорил азербайджанского журналиста Афгана Садыгова к 14 суткам административного ареста, признав его одним из тех, кто перекрыл движение по проспекту Руставели. Помимо административного ареста, А.Садыгову были назначены также штрафы по 54 правонарушениям на сумму в 270 тысяч лари (около 99,8 тысячи долларов),

Афган Садыгов, который длительное время провел в тбилисском СИЗО, после освобождения регулярно участвовал в акциях протеста. Так, 17 октября он сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели. 22 октября журналист перестал выходить на связь с близкими.

Адвокат Афгана Садыгова Мариам Квелашвили подала апелляционную жалобу на решения о штрафах за "участие в перекрытии дорог".

В беседе с корреспондентом "Кавказского узла" она уточнила, что Садыгову были выписаны не 54, а 55 штрафов, каждый по пять тысяч лари, всего 275 тысяч лари (около 101 294 долларов США).

По ее словам, Садыгов и защита узнали о существовании штрафов за период с 29 июля по 17 октября 2025 года только по окончанию суда по делу о его аресте.

"Тогда нам сообщили о 54 штрафах, а позже, когда было выдано судебное решение, мы узнали еще об одном штрафе. Таким образом, их общее число составило 55", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Полиция утверждает, что штрафы назначались на основе просмотров записей с камер видеонаблюдения. При этом Афгана Садыгова не информировали о штрафах, подчеркнула адвокат.

Квелашвили отметила, что защита в апелляционной жалобе истребовала видеодоказательств участия Афгана Садыгова в перекрытии дорог, так как к решениям о присуждении штрафов видеозаписи не были приобщены.

На вопрос, есть ли другие случаи многократных штрафных санкций за подобные действия в Грузии, адвокат ответила утвердительно, указав на распространенность в последнее время подобной практики в деятельности правоохранительных органов.

Адвокат также указала, что в октябре 2025 года в Грузии вступило новое законодательство, ужесточающее наказание за выражение протестов в форме перекрытия дорог.

"Эти действия с точки зрения грузинского законодательства "незаконны", и с октября они более не наказываются штрафами, а влекут административный арест. Однако с точки зрения прецедентных решений ЕСПЧ, если перекрытием дорог граждане хотели быть услышанными правительством, то это вполне законный протест", - сказала адвокат.

С другой стороны, "нелогично обвинять граждан в перекрытии дорог, в то время как полиция у здания парламента Грузии во время протестных акций сама перекрывает дорогу", - сказала адвокат.

Квелашвили отметила, что повторное совершение действий по перекрытию дорог после административного ареста, согласно новому законодательству Грузии, теперь будет предусматривать уголовное наказание до 1 года лишения свободы.

Адвокат считает, что выписывание многократных штрафов преследовало цели подготовить основу для административных арестов, а в случае продолжения участия в протестах тюремные сроки.

Юрист полагает, что эти меры преследуют цели устрашения для того, чтобы сдержать граждан от участия в протестах перед парламентом, которые продолжаются более 330 дней.

Квелашвили также сообщила, что апелляция на арест Садыгова уже отклонена и теперь защита будет добиваться на апелляции по штрафам добиваться их отмены.

Она затруднилась однозначно ответить на вопросе о том, было ли связан арест А.Садыгова с тем, что он иностранный гражданин или журналист. Вместе с тем, она добавила, что Садыгов "достаточно узнаваем" для правоохранительных органов.

Отвечая на вопрос, может ли административный арест Садыгова послужить основой для экстрадиции или депортации журналиста в Азербайджан, адвокат сообщила о случае, когда после административного ареста в Россию был депортирован гражданин РФ.

23 октября суд в Тбилиси приговорил гражданина России Николая Беликова, задержанного во время протестов на проспекте Руставели, к административному аресту на 14 суток. После отбытия ареста Беликова должны выдворить в страну гражданства, ему также будет запрещен повторный въезд в Грузию в течение двух лет.

"Думаю, что с Афганом Садыговым этого не случится. Ибо по его делу есть решение ЕСПЧ, запрещающее его выдачу в Азербайджан, где его может ожидать несправедливый суд", - сказала адвокат.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе, согласившись принимать йогурт с витаминами, хотя в феврале он еще отказывался от пищи, а в течение нескольких дней проводил сухую голодовку. 28 февраля Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. 16 апреля суд в Тбилиси освободил Садыгова под денежный залог, исполнив постановление ЕСПЧ.

Вместе с тем, Квелашвили добавила, что с учетом намерения Афгана Садыгова и далее участвовать в протестных акциях в Грузии его могут повторно арестовать и осудить до года реального срока по уголовному делу.

Супруга журналиста Севиндж Садыгова сомневается, что ее муж 55 раз участвовал в перекрытии дорог.

"Да, Афган участвовал в протестных акциях. Он считает, что власти Грузии, как и Азербайджана, нарушают права человека и сотрудничают в этом. Афгана без его ведома 55 раз штрафовали. Но ни одного видеодоказательства его личного участия в перекрытии дорог нет. Было одно видео в СМИ, где Афган шел с флагом по середине дороги на проспекте Шота Руставели. Как я узнала от адвоката, Афган сам в суде сказал, что был участником массовых протестов, в которых перекрывались дороги. Но в этом ничего противозаконного с точки зрения Европейской конвенции прав человека не было. Это были мирные протесты", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Садыгова подчеркнула, что у ее мужа нет 275 тысяч лари для оплаты штрафов.

"Они (власти Грузии) и сами хорошо знают, что Афган не в состоянии оплатить эти штрафы. У него нет в Грузии работы, собственности, бизнеса. Эти штрафы преследуют очевидно цели запугать Афгана или создать "правовую основу" для того, чтобы дальше ему не позволять выехать из страны для воссоединения со своей семьей"», - сказала Садыгова, проживающая с двумя дочерьми во Франции.

Она подчеркнула, что после ареста не смогла поговорить с мужем по телефону.

«В изоляторе говорят, что нет возможностей звонков во Францию. Но у меня есть активный грузинский номер. Я обращалась в минюст Грузии, чтобы создали возможность Афгану позвонить мне на грузинский номер, это не повлечет для изолятора дополнительных расходов. Но Афгану все равно не позволяют звонить мне», - сказала Садыгова.

Получить комментарии в правоохранительных органах Грузии не удалось.