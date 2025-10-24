Россиянин приговорен к аресту и депортации из Грузии за участие в протестах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил гражданина России Николая Беликова, задержанного во время протестов на проспекте Руставели, к административному аресту на 14 суток. После отбытия ареста Беликова должны выдворить из Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября суд в Тбилиси назначил административный арест на 14 суток азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, задержанному днем ранее. Суд счел, что Садыгов перекрывал движение транспорта на проспекте Руставели во время акции протеста. По словам знакомых, 22 октября Садыгов планировал участвовать в акции, однако был задержан почти сразу после выхода из дома, даже не дойдя до метро.

Тбилисский городской суд 23 октября приговорил россиянина Николая Беликова к 14 суткам административного ареста с последующим выдворением из страны за перекрытие дороги во время акции протеста возле здания парламента Грузии.

Согласно решению суда, Беликов будет депортирован в страну гражданства, при этом ему также запретят на два года въезд в Грузию. Беликов, который живет в Грузии уже несколько лет, покинул Россию еще в 2017 году, а в последний год он был частым участником протестных акций в Тбилиси, пишет “Новости-Грузия”.

Адвокат Мариам Чхеидзе, представлявшая интересы Беликова, заявила, что выдворение в РФ грозит активисту большой опасностью. По ее словам, Беликов уехал из России “после репрессий, террора и многочисленных актов насилия в отношении него”, после чего неоднократно протестовал против российской политики.

“МВД обратилось в департамент миграции, потому что эта статья предусматривала выдворение. Департамент миграции использовал в письме неслыханные объяснения, что якобы в России не происходит массовых нарушений прав человека”, - цитирует слова адвоката Tbilisi_life.

Николай Беликов до отъезда из России жил в Волгограде, он состоял в партии "Яблоко" и был активистом волгоградского филиала движения "За честные выборы". "Кавказский узел" писал о задержаниях Беликова во время протестных акций в Волгограде, в 2017 году он был организатором "прогулки оппозиции" и участвовал в митинге с требованием найти заказчиков убийства Бориса Немцова.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".