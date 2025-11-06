×

Кавказский узел

01:55, 6 ноября 2025

Юристы в Грузии попросили ЕСПЧ остановить выдворение Николая Беликова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционер из Волгограда Николая Беликова, отбывший арест в Грузии за участие в протестах, после выхода из изолятора пока находится на свободе. В Европейский суд по правам человека подана жалоба по делу Беликова, адвокаты потребовали приостановить процесс выдворения. 

Как писал "Кавказский узел", 23 октября суд в Тбилиси приговорил гражданина России Николая Беликова, задержанного во время протестов на проспекте Руставели, к административному аресту на 14 суток. После отбытия ареста Беликова должны выдворить в страну гражданства, ему также будет запрещен повторный въезд в Грузию в течение двух лет. На родине оппозиционеру из Волгограда грозит реальная угроза преследования и заключения, уверены его знакомые. Вечером 5 ноября Беликов был освобожден

 Николай Беликов до отъезда из России жил в Волгограде, он состоял в партии "Яблоко" и был активистом волгоградского филиала движения "За честные выборы". "Кавказский узел" писал о задержаниях Беликова во время протестных акций в Волгограде, в 2017 году он был организатором "прогулки оппозиции" и участвовал в митинге с требованием найти заказчиков убийства Бориса Немцова. Активист покинул Россию в 2017 году и в последние годы был частым участником протестных акций в Тбилиси.

Уроженец Волгограда Николай Беликов, отпущенный вечером 5 ноября из тюрьмы города Поти в Грузии, пока находится на свободе, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" член группы поддержки политических заключенных Грузии Саломе Хвадагиани.

Группа поддержки встречала Беликова у входа в тюрьму. Николай вышел из дверей учреждения под приветственные крики и свист встречающих. Он был легко одет, руках у него были пакеты с вещами. Активисты улыбался и приветственно махал рукой, по-грузински он поздоровался с встречавшими его людьми, ладонью вытер слезы радости.

"Пока находится в Поти. Адвокат сказал, что либо отправит его с другими освобожденными ребятами в сторону Тбилиси, либо пока оставит дома. Вопрос его депортации с повестки дня не снят, адвокаты пытаются через суд добиться ее отмены", - сказала она. 

Связаться с самим Беликовым и его адвокатом корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось. Активистка предположила, что телефон Беликова разрядился и у него пока нет возможности его подзарядить, поэтому он пока не на связи. 

"Беликов чувствует себя нормально, его несколько раз навещал адвокат. Жалоб у него нет. Решение о выдворении обжаловано в Страсбурге", - сказала Саломе Хвадагиани.

По словам активистки, Николаю Беликову "грозит именно выдворение, а не депортация"; это значит, что он может быть направлен не в Россию, а в другую страну, где сможет запросить убежище (первоначально грузинские СМИ сообщали, что суд постановил выдворить Беликова именно в страну гражданства - прим. “Кавказского узла”). Пока защита и группа поддержки надеются, что ЕСПЧ приостановит исполнение решения.

"Если Страсбург примет решение о приостановке, то это будет временная обязательная мера до рассмотрения основного дела. То есть, пока ЕСПЧ не вынесет окончательное решение, выдворение будет приостановлено. В аргументах защиты главное то, что Николай активно участвовал в акциях против Путина и открыто критиковал действия РФ в Украине", - пояснила Саломе. 

Сама процедура выдворения обычно начинается с перевода иностранного гражданина в иммиграционный изолятор, а там, как предполагается, он может выбрать из нескольких стран то государство, куда он может быть направлен. Активистка отметила, что обычно этот процесс "занимает некоторое время, быстро это не происходит". При этом в случае Беликова "возможно, что Россия является единственным вариантом для выдворения, так как процедура проводится по другой статье закона, а не через стандартный процесс миграционного департамента".

"Этот пункт о выдворении, который касается участия в акциях протеста и перекрытия улицы, очень новый и применяется только к иностранцам, поэтому пока еще нет практики. Все ранее сказанное относится к более общим, неполитическим случаям, которые происходили до этих изменений. Некоторые опасаются, что на практике все может пройти быстро, что его могут привезти прямо в аэропорт сразу после окончания срока и, поскольку у него нет паспорта, отправить в Россию по проездному документу. Пока трудно что-то утверждать с уверенностью. Очень надеюсь, что до этого не дойдёт и Страсбург приостановит исполнение решения", - заключила Саломе Хвадагиани.

Она добавила, что проблем с питанием в заключении у Николая в тюрьме, скорее всего, не было: тюремное меню, по словам активистки, приемлемо, а кроме того, "политзаключенным приносят очень много еды снаружи”, - причем даже совершенно незнакомые люди делают это в знак солидарности.

"Когда моего друга арестовали и перевезли в Зестафони, это маленький город на западе Грузии, мы выехали из Тбилиси ранним утром с одеждой, сигаретами и едой. Но когда приехали, оказалось, что ему уже дважды передавали хачапури и камера была переполнена едой. Все это было от незнакомых людей. Он смеялся и говорил: “Уже некуда ставить, хватит”. Так у нас обычно бывает с политзаключенными, люди выражают огромную поддержку и солидарность. В Поти, когда я последний раз уточняла, находилось 12 политзаключенных. Я спросила адвоката, нужно ли что-то передать кому-то из них, и он ответил, что у всех все есть, даже с избытком", - рассказала об условиях содержания политзаключенных в тюрьме Поти Саломе Хвадагиани.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

