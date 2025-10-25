×

03:07, 25 октября 2025

Волгоградские активисты осудили решение Грузии депортировать Николая Беликова

Николай Беликов во время протестной акции у парламента Грузии. Фото: Nike Belikov / Facebook*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение Грузии депортировать в Россию участника протестов Николая Беликова бесчеловечно, на родине оппозиционеру из Волгограда грозит реальная угроза преследования и заключения, уверены его знакомые. 

Как писал "Кавказский узел", 23 октября суд в Тбилиси приговорил гражданина России Николая Беликова, задержанного во время протестов на проспекте Руставели, к административному аресту на 14 суток. После отбытия ареста Беликова должны выдворить в страну гражданства, ему также будет запрещен повторный въезд в Грузию в течение двух лет. 

 Николай Беликов до отъезда из России жил в Волгограде, он состоял в партии "Яблоко" и был активистом волгоградского филиала движения "За честные выборы". "Кавказский узел" писал о задержаниях Беликова во время протестных акций в Волгограде, в 2017 году он был организатором "прогулки оппозиции" и участвовал в митинге с требованием найти заказчиков убийства Бориса Немцова. Активист покинул Россию в 2017 году, и в последние годы был частым участником протестных акций в Тбилиси.

Николая Беликова 24 октября перевели в тюрьму города Поти, группа поддержки пытается ему помочь - активисты ищут адвоката, пытаются связаться с его родственниками, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка из Грузии Даро Патарая.

"Николай активно участвовал в протестах как одиночка, ни к одной группе не принадлежал. Знаю, что он проживал в Грузии один. Работал, был самозанятым, - не знаю, в каком виде деятельности", - рассказала Даро.

Грузинская активистка осудила решение суда о депортации Николая Беликова. Она считает, что власти намеренно отправляют российских беженцев, поддержавших протест в Грузии, обратно на родину, таким образом "перекладывая ответственность наказания на другое государство".

24 октября адвокат Николая Беликова Мариам Чхеидзе сообщила, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с высоким риском депортации и угрозой для активиста на родине, пишет издание Paper Kartuli.  

Волгоградский журналист Вячеслав Лемкус знал Николая Беликова как активиста. Он убежден, что в случае депортации в Россию Беликову грозит заключение. 

"Он вроде к партии "Яблоко" одно время принадлежал. Был он идеалистом, верил в демократию, требовал от властей соблюдения конституционных прав и обязанностей. Искренне расстраивался, что Конституция в России не работает. Перед его бегством из страны полиция стала жестко его прессовать, - хотя в то время еще не сажали активистов, и волгоградская полиция не была столь саблезубой, как, например, в Москве, но были все признаки того, что его посадят. Если его выдворят из Грузии в Россию, он сядет, таков мой прогноз. Грузинские власти попросту умывают руки, отдавая Беликова на заклание в Россию", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Лемкус отметил, что Николай Беликов стал беженцем в Грузии в 2017 году, после того как принял активное участие в одной из акций Навального. По словам журналиста, уголовное дело против него завести "просто не успели". "Он очень резко выступал против современного политического режима в стране. Чувство самосохранения у него не работало. Не надо было Грузию выбирать в качестве спасения, нужно было в Европу бежать", - посетовал Вячеслав Лемкус.

Беликов еще до отъезда в Грузию некоторое время провел за границей, затем вернулся в Россию и "совершенно не понял масштаба авторитарного дрейфа", рассказал член волгоградского регионального отделения партии "Яблоко", пожелавший не называть своего имени.

"Коля участвовал в "волне" 2011-2012 года, был одним из организаторов митингов. Потом уехал на несколько лет в Индию, кажется. Вернулся оттуда уже в другую страну, после 2014 года", - рассказал он о Беликове.

По словам активиста, после своего возвращения Беликов участвовал в нескольких уличных акциях, отсидел несколько суток административного ареста в "приемнике" полиции, а затем уехал из страны. "Хороший человек, активист с большой душой, но живущий в мире иллюзий. Взрослый вроде бы, но эльф. Увы, совершенно не желавший принимать реальность", - охарактеризовал Беликова член партии "Яблоко".

Участница многих акций протеста в Волгограде Наталья Дорожнова возмутилась, узнав, что Беликову грозит депортация из Грузии в Россию, хотя она не поддерживала общения с ним после его отъезда. "Был такой парень, помню, веселый, общительный, разговорчивый. Принимал участие в митингах, которые мы организовывали, часто выступал на них. Все его знали как активного парня, выступающего за демократические ценности", - сказала Дорожнова корреспонденту "Кавказского узла". 

Другая постоянная участница акций протеста в Волгограде Тамара Гродникова обратила внимание, что Беликов, выступал с резкой критикой режима Путина. Она также осудила решение грузинских властей депортировать его - Гродникова также считает вероятным, что “по прибытии на место против него будет возбуждено дело с возможностью реальной посадки в тюрьму".

"Хочется думать, что Грузия просто не знает реальную обстановку, иначе это выглядит как пособничество в нарушении прав. Это прежде всего дискредитирует само государство, принявшее такое решение. Против несогласных Россия активно использует разные тяжелые уголовные статьи, такие как экстремизм, терроризм", - сказала Гродникова корреспонденту "Кавказского узла". 

По опыту одиночного пикетирования в прошлые, "травоядные", годы Тамара Гродникова испытывала на себе “необоснованную бдительность правоохранительных органов". В 2022 году Гродникову 12 раз доставляли в полицию после проведения пикетов, хотя в то время лингвистическая экспертиза не обнаружила нарушений в содержании ее плакатов. Тогда полицейские в Волгограде только регулярно переписывали паспортные данные активистов и фотографировали их на фоне плакатов. 

“Самым неприятным считалось доставление на три часа, или на ночь в полицию. Однако когда меня, как свидетеля против местного активиста, вызвали на допрос в следственный комитет, там сотрудники продемонстрировали свою осведомленность о всех моих пикетах за продолжительное время. То есть, они хранились в папках, по-видимому", - заметила активистка. 

Она предположила, что на Николая Беликова в следственных органах также наверняка, имеется “досье”. Решение о его депортации из Грузии выглядит по меньшей мере умышленное делегирование властями страны дальнейшего наказания за право выражать свое мнение. 

“Это будет выглядеть даже как антидемократический сговор и это очень подпортит репутацию Грузии. Я бы оценила депортацию как изощренную пытку, как намерение сломать личность, принудить человека отказаться от своих моральных ценностей. После депортации единственным шансом сохранить хотя бы иллюзию на свободу станет необходимость "молчать в тряпочку". Это ломка личности, обречение человека на жестокие психологические, эмоциональные страдания. Такое решение омерзительно", - подытожила Тамара Гродникова.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

