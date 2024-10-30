Жители юга России и Южного Кавказа приняли участие в акции "Возвращение имен"

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Акция "Возвращение имен", участники которой зачитали имена репрессированных, прошла в 134 городах, в том числе в Волгограде, Пятигорске, Ереване, Ванадзоре и Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября акция "Возвращение имен" прошла в Ереване, в ней приняли участие более 150 человек. Волгоградские активисты из соображений безопасности перенесли акцию "Возвращение имен" на более ранние даты и на протяжении двух дней, 27 и 28 октября, также зачитывали имена репрессированных.

30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Восемнадцатая акция "Возвращение имен" прошла в 134 городах 43 стран, говорится в публикации, размещенной вечером 29 октября в телеграм-канале "Общество Мемориал"*.

В частности, имена репрессированных были зачитаны в Тбилиси, Пятигорске и Ванадзоре. "В Ереване имена читали у памятника армянскому поэту Егише Чаренцу, который был открыт в Ереване в 1985 году. Чаренц был арестован НКВД в 1936 году, а год спустя умер в ереванской тюремной больнице. Местонахождение могилы поэта до сих пор неизвестно. А в Милане для чтения имен собрались в саду имени Анны Политковской. Он был открыт в центре Милана, недалеко от вокзала Гарибальди, 12 июня 2013 года, и посвящен памяти убитой в октябре 2006 года российской журналистки

В чтении имен приняли участие посол Евросоюза в России Ролан Галараг и посол США в России Линн Трейси.

В акции в Вильнюсе принял участие правозащитник Олег Орлов**, который 1 августа 2024 года был освобожден из-под стражи в рамках обмена заключенными. "Олег Орлов провел большую часть срока в СИЗО в Сызрани и прочитал имена тех, кто был расстрелян там в 30-е годы ХХ века", - говорится в публикации.

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