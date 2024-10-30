Участники акции в Ереване почтили память жертв репрессий

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В Ереване у памятника поэту Егише Чаренцу прошла акция памяти репрессированных. Участники акции рассказали про своих репрессированных родственников и заявили, что подобное не должно повториться.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 29 октября 2023 года прошла акция памяти репрессированных у памятника поэту Егише Чаренцу.

Акция "Возвращение имен" прошла 29 октября возле памятника репрессированному и погибшему в 1937 году армянскому поэту Егише Чаренцу. В ней приняли участие, по данным организаторов, более 150 человек.

Акция "Возвращение имен" проводится четвертый раз. Люди приходили с зажженными свечами и цветами. Участники мероприятия по очереди подходили к микрофону и зачитывали имя, фамилию, возраст, место рождения и занятие человека, обстоятельства репрессий и дату гибели. Списки жертв, по словам одной из организаторов мероприятия координатора проекта "Ковчег" Дарины Маяцкой, были взяты с сайта "Мемориал" (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Она отметила, что тысячи людей собираются в этот день в разных точках мира и зачитывают имена расстрелянных. "С 2022 года я принимаю участие в акции, примечательно, что число ее участников с каждым годом увеличивается", - рассказала Маяцкая корреспонденту "Кавказского узла".

Многие участники акции зачитывали имена своих родственников. Два двоюродных деда Алексея Дурасова были репрессированы. Репрессиям был подвергнут и его родной дед, который жил в селе Кутугун Иркутской области. Однако, по словам Алексея, из-за его инвалидности он не был расстрелян. "Он был инвалид первой группы, его вывезли из ЧК, отвезли на опушку леса и выбросили в надежде, что он просто замерзнет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дед Алексея, по его словам, дополз до дороги, его односельчане подобрали. Так он остался жив. После этого он убежал из деревни и вместе с семьей скрывался в другом городе.

Репрессия в отношение деда, как отметил Алексей, была произвольная. "Официально деда обвинили в хранении оружия, которое так и не нашли. Это было в 1937 году", - сообщил он.

Хоть какая-то память об этих людях должна сохраняться

На акцию Алексей пришел не только потому что его родня была репрессирована. По его словам, на акции "Возвращение имен" он ходил каждый год в Москве. "Хоть какая-то память об этих людях должна сохраняться, особенно, когда официальная власть не пытается это никак освещать, а, наоборот, пытается оболгать и спрятать", - отметил Алексей Дурасов.

Андрей Цатурян участвует в акциях "Возвращение имен" с 2007 года еще с Москвы. Ныне Андрей живет в Израиле, но приехал в Ереван и не мог пропустить очень важное, по его словам, мероприятие. Оба деда Андрея, как он рассказал, были репрессированы в годы советской власти. Один его дед Тигран Цатурян был комиссаром полка. Он учился в Ленинграде в военно-политической академии, по окончании которой получил назначение в Армению. "Командира полка деда арестовали. Он вступился за него, написал письмо в ЦК, и его тут же арестовали. В 1938 году деда расстреляли. Вызвали в Тбилиси и расстреляли", - рассказывает Цатурян корреспонденту "Кавказского узла".

Второго деда Андрея арестовали в 1939 году. По его словам, до 1941 года он просидел на Лубянке. "Когда немцы начали наступать на Москву, его в срочном порядке расстреляли. Это был июль 1941 года. До деда в 1936 году арестовали бабушку, Мину Байбину. 10 лет она отсидела на Колыме. Бабушка вышла на год, а потом находилась в вечной ссылке до 1955 года", - рассказывает Андрей.

По его словам, его сын провел в Черногории подобное мероприятие. Он считает важным, чтобы люди помнили не только родственники репрессированных. "Это не должно повториться. Если мы забудем, это плохо отразится на наших внуках и детях". - считает он.

Антон Дятлов преследуется в России, как он отметил, по политическим причинам, из-за чего ему пришлось уехать в Армению. "В России мне грозит уголовная ответственность. Я ходил на митинг Навального, распространял [пацифистские] листовки, вел [пацифистскую] агитацию", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, из его семьи был репрессирован двоюродный прадедушка "за антисоветскую агитацию" и был осужден на пять лет с последующим продолжением санкции еще на три года. "Теперь и я, его родственник, тоже, можно сказать, репрессирован", - отметил Дятлов.

Прадедушка Антона жил в деревни Сыропятской Омской области. "В 1936 году на полевых работах прадедушка нелестно высказался в адрес правительства по поводу питания. Тяжелые тогда были времена. На него донесли соседи, спустя год его осудили за антисоветскую агитацию", - отметил Антон.

Нужно говорить о том, что творило советское правительство со своими же гражданами

Дятлов считает очень важным участие в подобных мероприятиях. "Нужно говорить о том, что творило советское правительство со своими же гражданами. Нужно говорить о том, что делают текущие российские власти. Это важно, важно сказать, что это плохо, так не должно быть", - заявил он.

Несколько ветвей Яна, как он рассказывает, были репрессированы в советские годы. Одним из репрессированных родственников был католический священник Парадилий Иосиф Иосифович, который служил с начала XX века.

"За это в СССР он прошел через множество тюрем и лагерей. Он был репрессирован за свою веру, за приверженность к ценностям католической церкви. Но его не расстреляли, он был освобожден в 1954 году и до конца жизни в Риге восстанавливал католические костелы", - рассказал Ян корреспонденту "Кавказского узла".

Репрессиям подвергся и сын Иосифа Иосифовича Адам Иосифович Бородзюля, который был ветеринаром. Адама арестовали в годы большого террора по подозрению в участии в польском деле. В 1937 году его расстреляли. "Мои родственники носили передачи и ходили в Большой дом на Литейном проспекте в Петербурге еще два года, не зная, что Адама уже расстреляли", - отметил Ян.

На мероприятие "Возвращение имен" Ян ходил ежегодно как в России, так и сейчас в Армении. "Эти люди не должны быть никогда забыты. Это большая память о том, к чему приводит диктатура", - считает молодой человек.

Впервые акцию "Возвращение имен" в 2021 году организовывала сотрудница "Мемориала" (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Анна Марголис.

В России она, начиная с 2007 года, принимала участие в акции. "Это была государственная машина по уничтожению людей. И мы данной акцией возвращаем эти имена, память о конкретных личностях, ставших жертвами советской власти, советского государства", - рассказала Марголис корреспонденту "Кавказского узла".

Советские репрессии коснулись семьи Анны тоже. Несколько членов ее семьи были репрессированы. "Мой прадед, брат моей бабушки был в ссылке, а потом его расстреляли в Томске, где он отбывал ссылку. Брат бабушке также не вернулся из лагеря", - рассказала Анна, добавив, что все статьи по репрессированным были придуманы.

Сейчас масштаб преследований, конечно, меньше, чем во времена большого террора

Людей ссылали, расстреливали за любую деятельность, которую власти считали, что идет вразрез официальной идеологии. Многие, по словам Анны Марголис, попадали в эти жернова просто случайно, ни у кого не было гарантий, что может этой участи избежать, в том числе сейчас. "Конечно, никогда ничего не повторяется буквально, всегда есть нюансы. Если мы смотрим на масштаб, то сейчас масштаб преследований, конечно, меньше, чем во времена большого террора. Но механизм страха, запугивания, пропаганды, лжи во многом рифмуются, если не повторяются", - заключила Анна Марголис.

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