Участники акций в Тбилиси и Ереване почтили память жертв сталинских репрессий

30 октября 2023, 04:42

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В Тбилиси и Ереване прошли акции памяти жертв сталинских репрессий "Возвращение имен", участники которых зачитали имена репрессированных.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября 2022 года в Ереване состоялась акция "Возвращение имен". Ее организаторы и участники заявили, что память о сталинских репрессиях сохраняется в Армении благодаря энтузиазму активистов, тогда как власти не придают этой теме должного внимания. Аналогичную акцию провели 29 октября 2022 года несколько десятков человек в Тбилиси. Они читали имена репрессированных в сталинские времена людей.

29 октября в Тбилиси активисты провели акцию памяти жертв сталинских репрессий "Возвращение имен". Акция прошла у мемориальной таблички "Последний адрес", которая была установлена в память о грузинским инженере Константине Кандарели. Он был арестован и расстрелян в 1937 году по обвинению в саботаже и диверсионной деятельности, пишет телеграм-канал RusNews.

Организаторы акции отметили, что почтить память репрессированных - это их долг. Участники мероприятия зачитали имена репрессированных, назвали их профессии и адреса, где они жили до ареста.

Аналогичная акция прошла в Ереване у памятника поэту Егише Чаренцу, которого НКВД обвинил «в создании подпольной националистической организации, целью которой было свержение советской власти в Армении и покушение на жизнь вождей пролетариата». Десятки человек зачитали вслух имена пострадавших от политических репрессий, сообщает "Активатика".

"Кавказский узел" также писал, что 28 октября студенты волгоградского вуза приняли участие во всероссийской акции "Возвращение имен", собравшись у памятника жертвам сталинских репрессий и зачитав имена репрессированных.

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