Волгоградские студенты поддержали акцию памяти жертв репрессий

28 октября 2023, 19:59

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Студенты волгоградского вуза приняли участие во всероссийской акции "Возвращение имен", собравшись около памятника жертвам сталинских репрессий и зачитав имена репрессированных.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября в Волгограде около десятка активистов на акции "Возвращение имен" зачитали имена жертв сталинских репрессий. Современному обществу следует осознать ошибки прошлого и остановить войны и преследование инакомыслящих, заявили участники акции.

Активисты Волгоградской областной ассоциации жертв политических репрессий восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, процесс реабилитации был завершен лишь к 2016 году.

Сегодня в 15.10 мск в Волгограде у памятника жертвам репрессий "Уходящие в небо" собрались пять участников всероссийской акции "Возвращение имен". Молодые люди отказались называть корреспонденту "Кавказского узла" свои имена, пояснив, что они студенты одного из волгоградских вузов и боятся быть отчисленными за участие в несанкционированной акции.

"Нас в деканате давно предупредили, чтобы мы на время проведения СВО не смели участвовать в оппозиционных акциях. Двое из нас учатся на бюджете – их легко могут выдворить из вуза. Да и остальные боятся. Поэтому мы тут на анонимных условиях", – сказал один из студентов.

Другой студент пояснил, что они при этом "не могли не принять участия в этой акции". "У нас у каждого в семейных недрах есть предки, пострадавшие от сталинских репрессий. У меня, например, родственников раскулачили в 1930 году. Они вернулись на родину только в 1960-х годах. И ничего про ссылку в Сибири не рассказывали. Тайна была", - рассказал он.

Студенты разместились на лавочке, которая установлена неподалеку от памятника "Уходящие в небо", и зачитали с телефонов имена своих родственников и священнослужителей, репрессированных в годы сталинского террора.

Позже к памятнику подошли еще три человека: женщина, мужчина и студент (они также не представились). Они зачитали с телефонов имена репрессированных и даты их расстрела, после чего сразу ушли.

Немногочисленные прохожие не обращали внимания на происходящее у памятника "Уходящие в небо". Во время акции шел дождь, поэтому мимо монумента почти никто не проходил. Полиция также не обратила на акцию внимания. Провокаций и задержаний не было, передал корреспондент "Кавказского узла".

В этом году несанкционированная властями акция "Возвращение имен" в Волгограде стала самой массовой за все годы ее проведения в регионе, рассказал представитель общества "Мемориал" в Волгоградской области Андрей Ребров. "В прошлые годы пара активистов читала имена репрессированных 29 октября, а 30 октября имена зачитывали несколько членов и сторонников партии "Яблоко". В этом году у нас получилось объединить акции "Яблока" и "Мемориала" и записать общее видео. Всего за два дня участие в акции "Возвращение имен" приняло почти 20 человек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подобную активность Ребров связывает с кампанией по насаждению культа Сталина в Волгограде. "Люди, которые осознают весь ужас ресталинизации, находят для себя наиболее безопасным действием прочитать имена родственников и чужих для себя людей, пострадавших в советские времена", - пояснил активист.

Акция "Возвращение имен" проводится традиционно 29 октября, хотя день памяти жертв сталинских репрессий отмечается днем позже, отметил он. "Вообще этот день (29 октября) стал памятным с 1974 года, когда политические заключённые пермских и мордовских лагерей в знак протеста объявили голодовку на один день, чтобы подчеркнуть политическую суть своего преследования. В 2007 году, когда решили начать проводить акцию "Возвращение имен", было принято решение оставить 30 октября, в том числе для политических заключенных современной России (на тот момент это Ходорковский и Пичугин, например), а акцию памяти жертв СССР проводить накануне", - объяснил Андрей Ребров несоответствие дат.

Напомним, с 1991 года 30 октября отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

22 октября 2022 года в Ереване состоялась акция "Возвращение имен". Ее организаторы и участники заявили, что память о сталинских репрессиях сохраняется в Армении благодаря энтузиазму активистов, тогда как власти не придают этой теме должного внимания. Аналогичную акцию провели 29 октября 2022 года несколько десятков человек в Тбилиси. Они читали имена репрессированных в сталинские времена людей.

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