Участники акции "Возвращение имен" в Волгограде вспомнили жертв сталинских репрессий

22 октября 2023, 19:00

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Волгоградские активисты на акции "Возвращение имен" зачитали имена жертв сталинских репрессий. Современному обществу следует осознать ошибки прошлого и остановить войны и преследование инакомыслящих, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября 2022 года в Ереване состоялась акция "Возвращение имен". Ее организаторы и участники заявили, что память о сталинских репрессиях сохраняется в Армении благодаря энтузиазму активистов, тогда как власти не придают этой теме должного значения. Аналогичную акцию провели 29 октября 2022 года несколько десятков человек в Тбилиси. Они читали имена репрессированных в сталинские времена людей.

30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Сегодня в 15.20 мск в Волгограде у подножия памятника жертвам репрессий «Уходящие в небо» собрались 10 участников всероссийской акции «Возвращение имен»: активисты, члены партии «Яблоко» и инициативной группы «Мемориал». Они возложили к подножию монумента цветы и плакаты с надписями «Диктатура мне не нужна», «Статья 29 Конституции РФ. За нее стоять не на жизнь, а на смерть», «Каждый человек вправе придерживаться своего мнения».

В течение получаса активисты поочередно зачитывали имена репрессированных, их данные, время их ареста и расстрела. В основном это были имена сталинградцев – инженеров и рабочих заводов, приговоренных к высшей мере наказания во второй половине 1930-х годов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Активисты Волгоградской областной ассоциации жертв политических репрессий восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, процесс реабилитации был завершен лишь к 2016 году.

"Мы возвращаем имена граждан, погибших в мясорубке, которую устроили большевики ради якобы высоких целей, которые были чистейшим сатанизмом", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» соорганизатор акции, член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов.

Гражданский активист Кирилл Винников сообщил, что памятник народного художника России Виктора Фетисова «Уходящие в небо» неслучайно выбран как место проведения акции. "Это памятник тем, кто безвинно погиб. Это памятник и тем, кто приходил за одними, а потом пришли за ними. Если устанавливаются правила игры, когда своих политических противников можно убивать, никогда не надо быть уверенным, что за тобой не придут. Об этом часто забывают", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Памятник жертвам политических репрессий «Уходящие в небо» был открыт 24 декабря 2008 года на пересечении и улиц Чуйкова и Наумова. Монумент выполнен по проекту народного художника России Виктора Фетисова. Это композиция состоит из трех гранитных плит. На одной из них изображены люди, уходящие в небо - репрессированные граждане. На другой – небольшая группа выживших возвращается из лагерей ГУЛАГа. На горизонтальной части памятника выбита надпись: «Жертвам политических репрессий». С тыльной стороны памятника нанесены даты «1917-1956». В августе 2022 года состояние памятника и угроза его разрушения встревожили волгоградских активистов.

Активистка Тамара Гродникова сообщила, что в ее семье были репрессированные родственники, но ее родные не называли Тамаре их имен, «так как боялись». "В те страшные годы люди лишались жизни за их политические убеждения, за то, что они иначе видели свою жизнь и будущее своих детей, за то, что их мнения не отражали линию единственной в то время партии, за то, что любили родину по-своему. Их называли врагами народа. Но народ решения в их судьбе не принимал. В стране не было демократии, была диктатура", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Тамара Гродникова.

Активистка заметила, что современное общество до конца не осознало свое трагическое прошлое, «не сумело признать преступления преступлениями». "Не признав своих ошибок, народ и страна развиваться не могут. Наступает деградация", - сказала она.

"Каждый день мы видим, как прошлое стучится в нашу современную жизнь, как прошлое прорвалось в события в Украине, как прошлое прорвалось сейчас в Израиле, видим, что человеческая жизнь снова ничего не стоит. Видим, что политики многих государств, в том числе и нашего государства, рассуждают о высоких материях, о геополитике, забывая о судьбе простого человека, считая его сырьем для своих политических игрищ", - сказал Александр Ефимов.

Кульминация политического террора в стране пришлась на конец 1930-х годов, но начало ему было положено в Первой мировой войне и в гражданской войне, когда человеческая жизнь окончательно обесценилась, высказал мнение участник акции Андрей Бачман. "Войны страшны гуманитарной девальвацией. Современникам надо осознать это и покончить, наконец, с войнами и репрессиями", - сказал он.

Акция прошла без провокаций. Прохожие не проявляли интереса к происходящему у памятника, полицейских вблизи не было. Мероприятие закончилась в 16.00 мск. По словам организаторов, акция не была согласована в мэрии.

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