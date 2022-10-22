Участники акции "Возвращение имен" призвали власти Армении не замалчивать сталинские репрессии

22 октября 2022, 19:11

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Память о сталинских репрессиях сохраняется в Армении только благодаря энтузиазму активистов, тогда как власти не придают должного значения этой теме, заявили организаторы и участники акции «Возвращение имен» в Ереване. Изменение отношения в России к теме сталинских репрессий повлияло и на позицию властей Армении, указала историк Грануш Харатян.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В 2021 году, в частности, жители и гости Сочи в этот день возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Сегодня в Ереване состоялась акция «Возвращение имен», организованная обществом «Мемориал»*. Запись акции планируется включить в эфир «Возвращения имен», намеченного на 29 октября, накануне Дня памяти политзаключенных

В акции у памятника армянскому поэту Егише Чаренцу, погибшему в застенках НКВД в 1937 году, приняли участие свыше 100 человек. Организаторы составили список из 180 армян, расстрелянных в годы сталинских репрессий. Участники акции зачитывали имена из списка на армянском или русском языках, а также добавляли имена своих родственников, которые также были расстреляны или сосланы, передал корреспондент «Кавказского узла», побывавший на месте акции.

Такая акция проводится в Ереване во второй раз, и в этом году в ней приняли участие многие политические мигранты из России, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница общества «Мемориал»* Анна Марголис. "В прошлом году в акции участвовали исключительно местные. Сложно сказать, станет ли традицией эта акция. Это невозможно сделать искусственно. Но идея есть, об акции знают. Особых иллюзий, что акция позволит предотвращать репрессии в будущем, у меня нет. Но акция дает возможность возвратить человеческие имена, которых советский государственный террор предал забвению. Эта акция простая концептуально, и в этом ее сила", - пояснила правозащитница.

Советский диссидент и политзаключенный Вардан Арутюнян, пришедший на акцию, считает, что тема репрессий в армянском обществе всегда была актуальна, но из-за отсутствия исследований обрастала легендами и мифами. "Армянское общество – сравнительно небольшое, репрессии затронули почти все семьи. Об этом всегда говорили, но не было научного подхода, исторических исследований. В последние несколько лет ситуация несколько изменилась, стали публиковаться научные исследования, проводятся выставки и снимают фильмы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В этом нет заслуги властей, это исключительно заслуга гражданского общества, подчеркнул Арутюнян. "Ни прежние, ни действующие власти не ставили перед собой подобную задачу. Более того, власть игнорирует ежегодные памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий", - сказал он.

Сталинские репрессии затронули десятки тысяч семей, и каждая семья хранит память об этом, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический аналитик Рубен Меграбян, также принявший участие в акции. По его словам, тема репрессий остается "неосмысленной в увязке с актуальными трендами современности". "Репрессии были порождениями Кремля, и то, что видим сегодня – [военную операцию] в Украине и неоимперскую политику России, происходит на фоне ренессанса любви к репрессивным органам. И президент России Путин является порождением этих органов", - отметил он.

Неосмысленность, по мнению аналитика, наблюдается в условиях "тотального запугивания населения" не только в самой России, но и в странах, которые по инерции считаются зоной российского влияния. "Армянские власти избегают темы репрессий, чтобы не создавать проблем в отношениях, понимая, с какой неприязнью официальная Москва относится к этому и может усмотреть в этом некую нелояльность", - сказал Меграбян.

Он считает, что позиция властей может изменить отношение к репрессиям в обществе. "Государство является априори камертоном. Но власти замалчивают этот вопрос, считая, что есть более важные вопросы, а тема репрессий мало что решит в практическом плане, но может создать в практическом плане недоразумение. Поэтому пока что это все остается на уровне общественных инициатив", - пояснил политический аналитик.

Москвич Алексей Дурасов впервые участвует в ереванской акции «Возвращение имен». До переезда в Ереван после начала боевых действий на Украине он участвовал в ежегодном чтении имен у Соловецкого камня. "Мои мотивы как личные, так и общественные. Мой дед был репрессирован и расстрелян. Но я считаю важным постоянно напоминать об этом, стремиться, чтобы репрессии больше не повторялись. Это важно, постоянное повторение действий, во-первых, рано или поздно, как кирпичики складываются. Во-вторых, для нас самих это важно, позволяет чувствовать себя человеком", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На акции Алексей Дурасов зачитал имена двух армян, которые были расстреляны, а также имя своего деда. "Мы сегодня в Армении и должны почтить память людей, которые здесь жили. Важно вспомнить и озвучить имена жертв репрессий", - отметил москвич.

Наталья из Санкт-Петербурга также переехала в Армению после начала боевых действий на Украине. По ее словам, она не разделяет политику российского государства. "Мне досталось [для прочтения на акции] имя простого армянского крестьянина. Чем он мог помешать советской власти? Тем, что у него были две коровы, и он не желал раскулачиваться? Конечно, для меня это новые имена. Я пару раз участвовала в акциях в России. Для меня это важно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Своим мотивом петербурженка назвала нежелание "возвращаться в Советский Союз". "Мой мотив – антисоветский. Я против репрессий, когда человек – не человек, и с ним можно делать, что угодно. Сегодня, к сожалению, это возвращается. В начале нулевых годов, когда я начинала общественную активность, был ложный оптимизм, что удастся избежать новых репрессий, что все пойдет на спад. Что голос общественности сможет изменить ситуацию, что будет сформировано гражданское общество, но мы недооценили угрозы новых репрессий, и ситуация завернулось еще круче", - отметила Наталья.

По словам женщины, репрессии затронули и ее семью. «Нас вначале сослали на Алтай, а потом дальше на Дальний Восток», - рассказала жительница Петербурга.

Антрополог Левон Абрамян участвует в акции в третий раз – дважды он приходил на акцию в октябре, и один раз 14 июня, когда жертв политических репрессий вспоминают в Армении. "Мои мотивы – гражданские. Это дает мне возможность озвучить имена безвинно убитых в годы репрессий. Общество и государство не должно забывать, так как риск повторения высокий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам антрополога, сегодня он зачитал имена незнакомых ему людей, однако на прошлогодней акции Абрамян зачитал имя отца своего знакомого. "Мне случайно попалось его имя. В свое время я давал интервью о нем, эта история была опубликована в книге о сталинских репрессиях. В тот день эмоции меня захлестнули, и я расплакался. Нет разницы, чье имя зачитываешь, потому что на их месте могли быть и мои родственники", - подчеркнул он.

Юлия Кислев шесть лет назад переехала в Армению из Израиля, в армянской столице она владеет кафе. "Мой мотив участия в акции – поддержка «Мемориала»*, особенно сейчас. Также важно помнить, что всегда есть риск скатывания к жуткому государственному террору, и если один раз удалось победить, это не значит, что больше такое никогда не вернется. Кроме общественного самосознания, ничего не может остановить риски повторения", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В акции «Возвращение имен» Кислев участвует впервые, хотя знает о ней давно. "Моих родных затронула репрессия. Мой дед отсидел с 1937 по 1955 год. Я зачитала имя, но я не знаю, кто это. Для меня все люди родные. Эта трагедия могла затронуть любого из нас. Трагедии, хоть и личные, но они общечеловеческие", - отметила она.

Автор исследований и книг о сталинских репрессиях, историк-этнограф Грануш Харатян считает, что в Армении плохо сохраняется память о репрессированных. "Нет политики сохранения памяти жертв политических репрессий. После развала СССР, в 1990-х, в России не препятствовали исследованиям на тему репрессий, финансировали открытия музеев, мемориальных досок. В Армении такое не практиковалось. Если бы и в Армении был такой интерес, ситуация была бы иной", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Изменение отношения в путинской России к теме репрессий тоже повлияло на отношение к этой теме в Армении, отметила историк. "Сегодня в России отношение к теме репрессий сдержанное, и это отразилось на теме репрессированных в Армении", - сказала Харатян.

По ее словам, в списках репрессированных прослеживается социальная и политическая закономерность. "Особой группой были армяне из Западной Армении, пережившие Геноцид армян 1915-1923 годов, а в Восточной Армении акцент ставился на сюникских армянах, которые долго сопротивлялись большевикам и турецкой армии. Также была закономерна группа интеллигентов и бывших революционеров. В 1937-38 годах акцент ставили на офицеров. Было репрессировано много офицеров дореволюционной армии – царских офицеров или офицеров Первой Республики. Примечательно, что офицеры подверглись репрессии после узурпации большевиками власти в Армении и были сосланы. В 1937-38 годах офицеров уже стали арестовать и, в основном, расстреливать", - подчеркнула историк.

14 июня 1949 года началась большая депортация из Южного Кавказа, юга России и, частично, Украины, добавила она. "Власти сослали примерно 20 тысяч человек. В российской репрессиологии это известно как Греческая депортация, потому что приказ был нацелен на греков и армян. В приказе о депортации греков было количественно больше. Греков депортировали в Среднюю Азию, а армян – в Алтайский край. Были сосланы семьи дашнаков, которые подверглись ранее репрессиям. В приказе упоминались бывшие турецкоподданые – наследники переживших Геноцид армян в Турции, их ссылали в Томскую область. В российской репрессиологии эту группу армян идентифицируют как турков", - рассказала Харатян.

Поэтому 14 июня в Армении отмечается как День памяти жертв политических репрессий, сказала историк. "Есть и неофициальные даты, например, день смерти Агаси Ханджяна (первый секретарь ЦК КП(б) Армении, погиб в 1936 году в Тбилиси в кабинете Лаврентия Берии – прим. «Кавказского узла»). После убийства Ханджяна с августа по сентябрь начались аресты интеллигенции, которую считали проханджяновской", - отметила она.

Помимо Мемориала жертв политических репрессий в Ереване, по ее словам, мемориалы есть также, в частности, в Гарни и Сюнике. "Ереванский мемориал построили дети репрессированных. Проектировал архитектор Джон Торосян, отца которого также репрессировали в 1937 году. Его отец был главным прокурором Армении, сам подписывал первые аресты, в том числе, Нерсеса Степаняна (народный комиссар просвещения Армении, которого арестовали и расстреляли после убийства Ханджяна – прим. «Кавказского узла»). Родственников оповестили, что Торосяна сослали без права на переписку в течение 10 лет – шаблонная формулировка тех лет, и только через 10 лет сообщили, что тот умер", - рассказала Харатян.

По ее словам, имена для оглашения на акции выбирают из списка расстрелянных. "Только за 1936-37 годы в Армении были расстреляны около 5000 человек. В целом по СССР, в частности, в России, Грузии и Азербайджане армян, расстрелянных в годы репрессий, в разы больше", - сказала историк.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.