Полиция приступила к задержаниям после перекрытия дороги в центре Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследователь Совлаба Русудан Кобахидзе и активист Гурам Гонгадзе задержаны после того как силовики вывели протестующих с проезжей части проспекта Руставели. На акцию сегодня пришел и азербайджанский журналист Афган Садыгов, отбывший 14-дневный арест за перекрытие дороги, также освобожден и россиянин Николай Беликов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 ноября, в 342-й день ежедневных протестов, полицейские заставили протестующих в Тбилиси уйти с проезжей части проспекта Руставели у парламента, после чего начали задерживать демонстрантов на месте акции и возле метро.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Граждане, собравшиеся на проспекте Руставели, перекрыли проезжую часть. Полиция призвал их освободить дорогу. У здания парламента мобилизованы экипажи патрульной полиции. Участники акции скандируют: "Победа в народе, сила в единстве!"; "Огонь олигархии!"; "До конца, до конца!".

Требования митингующих на 343-й день непрерывного протеста остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, сообщает "Интерпрессньюс".

Дорога была заблокирована 20 минут - протестующие перекрыли ее в 21.38 (20.38 мск), а силовики вывели участников акции с проезжей части в 21.58 (20.58 мск), передает Publika.

На проспекте Руставели после разгона акции протеста задержана исследователь Совлаба, преподаватель университета Илии Русудан Кобахидзе, сообщает издание.

Филолог Кобахидзе - мать девяти детей, передает Tbilisi Life.

Задержан и участник акции протеста Гурам Гонгадзе, пишет Publika.

Также была задержана журналистка телеканала «Formula» Лиза Цицишвили, которая на проспекте Руставели выполняла свои профессиональные обязанности и освещала проходящую акцию, однако силовики отпустили ее.

Суды приговорили активистов к различным срока ареста за блокировку дороги

Тбилисский городской суд признал поэта Паату Шамугия виновным в совершении административного правонарушения - искусственной блокировке дороги. Решением судьи Манучара Цацуа Шамугия приговорен к пяти суткам административного ареста, пишет "Интерпрессньюс".

Также суд признал 70-летнего Важу Беришвили, задержанного вечером 4 ноября, к одним суткам ареста. Судья Коба Чагунава признал виновным в совершении административного правонарушения демонстранта Беку Агулишвили. Он приговорен к пяти суткам административного ареста.

Виновной в совершении административного правонарушения признана и активистка Ануки Гамсахурдия. Решением судьи, она приговорена к двум суткам административного ареста. Всем арестованным вменялось искусственное перекрытие проезжей части, сообщает агентство.

Садыгов и Беликов освобождены из-под ареста

Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Садыгов также освободился после 14 суток административного ареста за участие в акции протеста на проспекте Руставели, сегодня он вновь вышел к парламенту, передает TV Pirveli.

Сегодня вечером вышел на свободу и гражданин России Николай Беликов, также отбывавший 14-дневный срок ареста.

Напомним, 23 октября Тбилисский горсуд приговорил азербайджанского журналиста Афгана Садыгова к 14 суткам административного ареста, признав его одним из тех, кто перекрыл движение по проспекту Руставели. Помимо административного ареста, Садыгову были назначены также штрафы по 55 правонарушениям на сумму более 100 тысяч долларов. Защита обжаловала присужденные в Грузии азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову денежные штрафы.

Афган Садыгов, который длительное время провел в тбилисском СИЗО, после освобождения регулярно участвовал в акциях протеста. Так, 17 октября он сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели.

23 октября суд в Тбилиси также приговорил гражданина России Николая Беликова, задержанного во время протестов на проспекте Руставели, к административному аресту на 14 суток. После отбытия ареста Беликова должны выдворить в страну гражданства, ему также будет запрещен повторный въезд в Грузию в течение двух лет. На родине оппозиционеру из Волгограда грозит реальная угроза преследования и заключения, уверены его знакомые.

Николай Беликов до отъезда из России жил в Волгограде, он состоял в партии "Яблоко" и был активистом волгоградского филиала движения "За честные выборы". "Кавказский узел" писал о задержаниях Беликова во время протестных акций в Волгограде, в 2017 году он был организатором "прогулки оппозиции" и участвовал в митинге с требованием найти заказчиков убийства Бориса Немцова. Активист покинул Россию в 2017 году и в последние годы был частым участником протестных акций в Тбилиси.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.