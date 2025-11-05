×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:48, 5 ноября 2025

Полиция приступила к задержаниям после перекрытия дороги в центре Тбилиси

Активисты у здания парламента. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 05.11.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/171655-na-prospekte-rustaveli-prokhodit-aktsiia-protesta-chast-mitinguiushchikh-perekryla-proezzhuiu-chast

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследователь Совлаба Русудан Кобахидзе и активист Гурам Гонгадзе задержаны после того как силовики вывели протестующих с проезжей части проспекта Руставели. На акцию сегодня пришел и азербайджанский журналист Афган Садыгов, отбывший 14-дневный арест за перекрытие дороги, также освобожден и россиянин Николай Беликов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 ноября, в 342-й день ежедневных протестов, полицейские заставили протестующих в Тбилиси уйти с проезжей части проспекта Руставели у парламента, после чего начали задерживать демонстрантов на месте акции и возле метро.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Граждане, собравшиеся на проспекте Руставели, перекрыли проезжую часть. Полиция призвал их освободить дорогу. У здания парламента мобилизованы экипажи патрульной полиции. Участники акции скандируют: "Победа в народе, сила в единстве!"; "Огонь олигархии!"; "До конца, до конца!".

Требования митингующих на 343-й день непрерывного протеста остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, сообщает "Интерпрессньюс".

Дорога была заблокирована 20 минут - протестующие перекрыли ее в 21.38 (20.38 мск), а силовики вывели участников акции с проезжей части в 21.58 (20.58 мск), передает Publika.

На проспекте Руставели после разгона акции протеста задержана исследователь Совлаба, преподаватель университета Илии Русудан Кобахидзе, сообщает издание.

Филолог Кобахидзе - мать девяти детей, передает Tbilisi Life.

Задержан и участник акции протеста Гурам Гонгадзе, пишет Publika.

Также была задержана журналистка телеканала «Formula» Лиза Цицишвили, которая на проспекте Руставели выполняла свои профессиональные обязанности и освещала проходящую акцию, однако силовики отпустили ее.

Суды приговорили активистов к различным срока ареста за блокировку дороги

Тбилисский городской суд признал поэта Паату Шамугия виновным в совершении административного правонарушения - искусственной блокировке дороги. Решением судьи Манучара Цацуа Шамугия приговорен к пяти суткам административного ареста, пишет "Интерпрессньюс".

Также суд признал 70-летнего Важу Беришвили, задержанного вечером 4 ноября, к одним суткам ареста. Судья Коба Чагунава признал виновным в совершении административного правонарушения демонстранта Беку Агулишвили. Он приговорен к пяти суткам административного ареста.

Виновной в совершении административного правонарушения признана и активистка Ануки Гамсахурдия. Решением судьи, она приговорена к двум суткам административного ареста. Всем арестованным вменялось искусственное перекрытие проезжей части, сообщает агентство.

Садыгов и Беликов освобождены из-под ареста

Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Садыгов также освободился после 14 суток административного ареста за участие в акции протеста на проспекте Руставели, сегодня он вновь вышел к парламенту, передает TV Pirveli.

Сегодня вечером вышел на свободу и гражданин России Николай Беликов, также отбывавший 14-дневный срок ареста.

Напомним, 23 октября Тбилисский горсуд приговорил азербайджанского журналиста Афгана Садыгова к 14 суткам административного ареста, признав его одним из тех, кто перекрыл движение по проспекту Руставели. Помимо административного ареста,  Садыгову были назначены также штрафы по 55 правонарушениям на  сумму более 100 тысяч долларов. Защита обжаловала присужденные в Грузии азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову денежные штрафы.  

Афган Садыгов, который длительное время провел в тбилисском СИЗО, после освобождения регулярно участвовал в акциях протеста. Так, 17 октября он сжег портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции на проспекте Руставели.

23 октября суд в Тбилиси также приговорил гражданина России Николая Беликова, задержанного во время протестов на проспекте Руставели, к административному аресту на 14 суток. После отбытия ареста Беликова должны выдворить в страну гражданства, ему также будет запрещен повторный въезд в Грузию в течение двух лет. На родине оппозиционеру из Волгограда грозит реальная угроза преследования и заключения, уверены его знакомые. 

 Николай Беликов до отъезда из России жил в Волгограде, он состоял в партии "Яблоко" и был активистом волгоградского филиала движения "За честные выборы". "Кавказский узел" писал о задержаниях Беликова во время протестных акций в Волгограде, в 2017 году он был организатором "прогулки оппозиции" и участвовал в митинге с требованием найти заказчиков убийства Бориса Немцова. Активист покинул Россию в 2017 году и в последние годы был частым участником протестных акций в Тбилиси.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:57, 5 ноября 2025
Колдунью с Кубани оштрафовали за демонстрацию сатанинской* символики
22:01, 5 ноября 2025
Суд в Москве продлил до января арест блогера Маркаряна
20:18, 5 ноября 2025
Полицейские из Северной Осетии заподозрены в присвоении украденных телефонов
18:17, 5 ноября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
17:27, 5 ноября 2025
Житель Кабардино-Балкарии обвинен в оправдании терроризма
13:00, 5 ноября 2025
Эвакуированы застрявшие в горах Карачаево-Черкесии туристы
Все события дня
Новости
Участники голодовки у парламента Грузии. Стоп-кадр видео "Пирвели" https://www.youtube.com/watch?v=1ImBAx_xrIMю
21:36, 5 ноября 2025
Голодовка у парламента Грузии продолжается 9-й день
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 4 ноября 2025 года. Кадр видео Publika.
22:14, 4 ноября 2025
Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения
Участница акции протеста сторонников евроинтеграции с флагом ЕС. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19:27, 4 ноября 2025
Еврокомиссия сочла Грузию номинальным кандидатом на вступление в ЕС
Конституционный суд Грузии. Фото: APA https://ru.apa.az/
15:01, 4 ноября 2025
Суд принял иск "Грузинской мечты" об упразднении оппозиционных партий
Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane
14:02, 4 ноября 2025
Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Махмуд-Али Калиматов. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 01.11.25, https://t.me/MAKalimatovvv/10132
05 ноября 2025, 19:33
Глава Ингушетии заочно осужден на восемь лет на Украине

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.meydan.tv/
05 ноября 2025, 13:56
Верховный суд Азербайджана счел слишком большим число доводов о невиновности Бахтияра Гаджиева

Больница Казбековского района. Фото: https://kazbekcrb.ru/
05 ноября 2025, 11:04
Три ребенка остаются в больнице после массового отравления в Дагестане

Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 4 ноября 2025 года. Кадр видео Publika.
04 ноября 2025, 22:14
Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше