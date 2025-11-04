×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:14, 4 ноября 2025

Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения

Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 4 ноября 2025 года. Кадр видео Publika.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские заставили протестующих в Тбилиси уйти с проезжей части проспекта Руставели у парламента, после чего начали задерживать демонстратов на месте акции и возле метро. 

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября, в 341-день непрерывных протестов, демонстрантам в Тбилиси удалось символически перекрыть движение по проспекту Руставели на непродолжительное время. После акции силовики задержали некоторых ее участников. 

Сегодня, в 342-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси вновь смогли перекрыть движение по проспекту Руставели у здания парламента. Полицейские вскоре заставили демонстрантов уйти с проезжей части, после чего начали задерживать людей, передает Publika. 

Граждане, собравшиеся сегодня у здания парламента, развернули флаги Грузии и Евросоюза, реагируя на публикацию критического доклада Еврокомиссии об отсутствии прогресса на пути присоединения страны к ЕС. Они также развернули баннеры с обращениями к полицейским, скандировали: "До конца, до конца!" и "Сила в единстве!". Движение по проспекту Руставели было перекрыто в течение нескольких минут, пишет Interpressnews. 

"Полицейский автомобиль вновь прибыл к участникам акции протеста, перекрывавшим проезжую часть, чтобы сообщить, что, по мнению МВД, людей недостаточно. Кроме того, снова отправили одного правоохранителя снимать на телефон лица каждого, кто посмел выйти на проезжую часть", - отмечает Tbilisi life. 

После открытия движения акция продолжилась на тротуаре. Один из протестующих, Лаша Барателия, был задержан прямо на проспекте Руставели у здания парламента, ему вменяют административную статью об искусственном перекрытии дороги. Еще один задержанный у парламента - активист Важа Бериашвили. У станции метро Площадь Свободы" был задержан еще один участник протестов, поэт и переводчик Паата Шамугия, в прошлом беженец из Абхазии.  

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:11, 4 ноября 2025
Более 20 туристов заблокированы в горах Карачаево-Черкесии после схода селя
21:24, 4 ноября 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
18:34, 4 ноября 2025
Трое военных из Калмыкии убиты на Украине
15:01, 4 ноября 2025
Суд принял иск "Грузинской мечты" об упразднении оппозиционных партий
13:03, 4 ноября 2025
Названы имена шести убитых в СВО бойцов из Волгоградской области
10:05, 4 ноября 2025
Два беспилотника сбиты в Волгоградской области
Все события дня
Новости
Участница акции протеста сторонников евроинтеграции с флагом ЕС. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19:27, 4 ноября 2025
Еврокомиссия сочла Грузию номинальным кандидатом на вступление в ЕС
Конституционный суд Грузии. Фото: APA https://ru.apa.az/
15:01, 4 ноября 2025
Суд принял иск "Грузинской мечты" об упразднении оппозиционных партий
Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane
14:02, 4 ноября 2025
Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми
Полицейские задерживают участников протестов. Тбилиси, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Lorena Beria https://t.me/Tbilisi_life/43194
09:06, 4 ноября 2025
Задержания протестующих в Тбилиси обернулись серией штрафов и арестов
Элене Хоштария. Фото: https://1tv.ge/
06:27, 4 ноября 2025
Элене Хоштария оставлена под стражей
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
04 ноября 2025, 17:45
Участники акции в Ереване потребовали расследовать убийство Айшат Баймурадовой

Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane
04 ноября 2025, 14:02
Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми

Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
03 ноября 2025, 18:04
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше