Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские заставили протестующих в Тбилиси уйти с проезжей части проспекта Руставели у парламента, после чего начали задерживать демонстратов на месте акции и возле метро.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября, в 341-день непрерывных протестов, демонстрантам в Тбилиси удалось символически перекрыть движение по проспекту Руставели на непродолжительное время. После акции силовики задержали некоторых ее участников.

Сегодня, в 342-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси вновь смогли перекрыть движение по проспекту Руставели у здания парламента. Полицейские вскоре заставили демонстрантов уйти с проезжей части, после чего начали задерживать людей, передает Publika.

Граждане, собравшиеся сегодня у здания парламента, развернули флаги Грузии и Евросоюза, реагируя на публикацию критического доклада Еврокомиссии об отсутствии прогресса на пути присоединения страны к ЕС. Они также развернули баннеры с обращениями к полицейским, скандировали: "До конца, до конца!" и "Сила в единстве!". Движение по проспекту Руставели было перекрыто в течение нескольких минут, пишет Interpressnews.

"Полицейский автомобиль вновь прибыл к участникам акции протеста, перекрывавшим проезжую часть, чтобы сообщить, что, по мнению МВД, людей недостаточно. Кроме того, снова отправили одного правоохранителя снимать на телефон лица каждого, кто посмел выйти на проезжую часть", - отмечает Tbilisi life.

После открытия движения акция продолжилась на тротуаре. Один из протестующих, Лаша Барателия, был задержан прямо на проспекте Руставели у здания парламента, ему вменяют административную статью об искусственном перекрытии дороги. Еще один задержанный у парламента - активист Важа Бериашвили. У станции метро Площадь Свободы" был задержан еще один участник протестов, поэт и переводчик Паата Шамугия, в прошлом беженец из Абхазии.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".