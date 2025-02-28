ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова

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Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать журналиста Афгана Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. Правозащитники намерены добиваться освобождения журналиста.

Как писал "Кавказский узел", врачи пенитенциарного учреждения заявили, что азербайджанский журналист Афган Садыгов получает необходимое лечение, но из-за отказа от пищи остается в тяжелом состоянии.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку. 4 февраля Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами, заявив, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни. 6 февраля Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи. 10 февраля представители "Центра социальной справедливости" сообщили, что Садыгов остается в критически тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и не получает необходимых пищевых добавок.

Европейский суд по правам человека сообщил, что полностью удовлетворил нашу просьбу и приостановил экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор НПО «Центр социальной солидарности» Тамта Микеладзе. "Точнее, Европейский суд запретил Грузии выдавать изгнанного журналиста Азербайджану до вынесения решения по существу дела. Как вы знаете, рассмотрение дела в Европейском суде иногда занимает годы", - уточнила она.

Она также сообщила, что Садыгов возобновил прием пищи.

Суд также указал, что отдал приоритет жалобе на основании правила 41 Регламента, которое подразумевает своевременное рассмотрение дела. "Учитывая длительные сроки рассмотрения дела по существу в Европейском суде, мы будем требовать освобождения Афгана Садыгова из зала суда в ближайшие дни", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НПО.

Жена Афгана Садыгова журналистка Севиндж Садыгова выразила благодарность всем, кто боролся за справедливость в отношении ее мужа. "Теперь есть окончательное решение Европейского суда, и Афгана не могут экстрадировать из Грузии в Азербайджан", - написала она на своей странице в Facebook*.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

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