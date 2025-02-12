Представители омбудсмена Грузии посетили Афгана Садыгова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи пенитенциарного учреждения заявили, что азербайджанский журналист Афган Садыгов получает необходимое лечение, но из-за отказа от пищи остается в тяжелом состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля руководитель азербайджанского сайта Azel.Tv Афган Садыгов потерял сознание в СИЗО и очнулся лишь утром 5 февраля. Врачи ввели ему жидкость с витаминами и питательными веществами, заявив, что дальнейшая голодовка опасна для его жизни. 6 февраля Садыгов согласился прекратить сухую голодовку, но продолжил отказываться от пищи. 10 февраля представители "Центра социальной справедливости" сообщили, что Садыгов остается в критически тяжелом состоянии, он регулярно теряет сознание и не получает необходимых пищевых добавок.

20 сентября 2024 года Афган Садыгов объявил о начале голодовки в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но в январе согласился принимать йогурт с витаминами. 2 февраля он объявил сухую голодовку.

Представители Народного защитника, в том числе врач, посетили сегодня азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, содержащегося под стражей в ожидании экстрадиции в Пенитенциарном учреждении № 18.

Они также побеседовали с заместителем главного врача исправительного учреждения № 18 и лечащим врачом заключенного и изучили медицинскую документацию Афгана Садыгова. Согласно медицинской карте, наблюдается выраженная потеря веса. По словам врача, остальные данные на данном этапе не представляют опасности, хотя нельзя исключать внезапных осложнений.

По словам медицинского персонала, в связи с ухудшением состояния здоровья заключенного ему уже несколько дней оказываются соответствующие медицинские услуги с его согласия. Однако он по-прежнему отказывается от перевода в гражданскую клинику.

Врач, работающий в Аппарате Народного защитника, рассказал Афгану Садыгову информацию об ожидаемых последствиях отказа от пищи. Кроме того, была предоставлена информация о реакции на его заявления в Офисе государственного защитника и других правовых вопросах, сказано на сайте Народного защитника.

Жена Афгана Садыгова Севиндж Садыгова на своей странице в Facebook* опубликовала сегодня выдержки из письма мужа. "Моё большое желание - увидеть тебя и моих детей в последний раз", - написал он.

"Он уже чувствует, что это конец. Афган, прости что не смогли тебя спасти. Это трагедия, убийство, геноцид. Уничтожение семьи - это убийство. Это самое крупное преступление, совершенное именем закона", - написала она на своей странице.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.