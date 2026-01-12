×

Кавказский узел

23:08, 12 января 2026

Протестующие в Тбилиси провели марш в поддержку Мзии Амаглобели

Марш солидарности с Мзией Амаглобели в Тбилиси, 12 января 2025 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

Активисты в Тбилиси в 411-й день непрерывного протеста провели марш солидарности с учредителем изданий Netgazeti и Batumelebi Мзией Амаглобели. Журналистке также была посвящена ежедневная акция в Батуми. 

Как писал "Кавказский узел", днем 11 января, в 410-й день непрерывного протеста, женщины-политики провели акцию у Руставской тюрьмы, на которой потребовали освободить учредителя Netgazeti и Batumelebi, журналистку Мзию Амаглобели. Вечером того же дня коллеги и сторонники журналисты собрались у тюрьмы в знак солидарности и исполнили гимн Грузии. Сегодня, в годовщину задержания Мзии Амаглобели, дипломатические миссии 23 государств и Евросоюза назвали приговор журналистке политически мотивированным и призвали освободить ее.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки". В августе 2025 года суд в Батуми приговорил Мзию Амаглобели к двум годам заключения, апелляционный суд оставил приговор в силе, защита обжаловала это решение.

В годовщину со дня ареста Мзии Амаглобели сторонники журналистки в Тбилиси провели марш под лозунгом “Борьба за свободу Мзии продолжается”.  Они прошли от станции Марджанишвили к площади Свободы и завершили марш возле парламента, передает Publika. 

Демонстранты несли плакаты “Свобода для Мзии!” и “Боритесь, пока не поздно!”, во время движения они скандировали: “Свободу Мзии, свободу заключенным режима!”. 

У здания Конституционного суда Грузии они провели митинг, потребовав наказания для бывших высокопоставленных сотрудников полиции Аджарии. Протестующие отметили, что действия силовиков в Батуми против Мзии Амаглобели и других задержанных в тот же день граждан так и не были расследованы, пишет Interpressnews. 

Марш завершился у здания парламента, где уже больше года каждый вечер собираются сторонники евроинтеграции Грузии. Там непрерывная акция продолжилась: активисты с флагами Грузии и разными транспарантами напомнили о неизменных требованиях - освободить всех политзаключенных и назначить новые парламентские выборы. 

В Батуми, где ежедневная акция проходит возле здания правительства Аджарии, протестующие также сегодня выразили поддержку Мзии Амаглобели, отмечает Tbilisi_life. 

Ираклий Дгебуадзе вскоре после пощечины от Мзии Амаглобели был повышен: по данным Netgazeti, его назначили начальником Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью.

“По словам журналистки, пощечина стала ответом на нецензурную брань в ее адрес со стороны Дгебуадзе. И вот в награду Дгебуадзе перевели в Тбилиси, и назначили начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Слава богу, это была всего лишь пощечина. Страшно представить, что произошло бы, если Амаглобели отвесила ему панчур под зад, Дгебуадзе могли бы сделать главой МВД, или даже президентом Грузии”, - написал сегодня автор Telegram-канала Javakhadze! | Джавахадзе! Зураб Джавахадзе. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Автор: "Кавказский узел"

