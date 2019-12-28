Президент Южной Осетии помиловал грузинского врача Гаприндашвили

28 декабря 2019, 12:01

Важа Гаприндашвили, осужденный в Южной Осетии за нарушение границы, освобожден и вернулся в Грузию. Президент Анатолий Бибилов объяснил свое решение тем, что Гаприндашвили сотрудничал со следствием и лично попросил о помиловании.

"Кавказский узел" сообщал, что 20 декабря суд в Южной Осетии приговорил задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили к году и девяти месяцам заключения, признав его виновным в нарушении границы. Власти Грузии заявили, что будут добиваться освобождения Гаприндашвили через международные структуры. Приговор осудили правительство США и Евросоюз.

В Тбилиси и на границе с Южной Осетией неоднократно проходили акции с требованием освободить Важу Гаприндашвили. После вынесения приговора члены грузинского движения "Голос" провели такую акцию на границе с Абхазией.

Важа Гаприндашвили освобожден и находится в Гори - на территории, которая контролируется грузинскими властями, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение Службы государственной безопасности Грузии.

Решение о помиловании Важи Гаприндашвили принято, "руководствуясь принципами гуманности, с учетом личного ходатайства и в силу оказания содействия следствию", говорится в указе Анатолия Бибилова, опубликованном сегодня на сайте президента Южной Осетии. Указ подписан 27 декабря и вступил в силу в тот же день, указано в документе.

Гаприндашвили "сотрудничал с правоохранительными органами, неукоснительно соблюдал режим содержания под стражей", говорится в сегодняшнем сообщении, размещенном на странице Комитета госбезопасности Южной Осетии в Facebook пресс-атташе ведомства Екатериной Бязровой.

В сообщении КГБ подчеркивается, что Гаприндашвили с интересом отнесся к официальной позиции Южной Осетии относительно конфликта с Грузией. "В ходе расследования, в целях выявления лиц, возможно, причастных к совершению военных преступлений в 1989-1992, 2004 и 2008 годах, задержанному демонстрировались документальные видеоматериалы, зафиксировавшие проявления геноцида в отношении югоосетинского населения, в том числе о Зарской и Ередвской трагедиях. Организовывались его выезды на места гибели жертв указанных событий. Гаприндашвили проявил интерес к представленным материалам", - рассказала представитель ведомства.

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, оккупированными Россией территориями. Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года, после чего Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой. О предшествовавших этому боевых действиях говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Для Гаприндашвили была организована и поездка в Цхинвал, во время которой он, по словам Екатерины Бязровой, "демонстрировал доброжелательность, от предложенных угощений не отказывался, хвалил осетинскую кухню". "В ходе судебного заседания принес извинения «за причиненные своими действиями неудобства», поблагодарил осетинский народ «за комфортное содержание». После вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту РЮО с ходатайством о помиловании, что является свидетельством признания вины и раскаяния в содеянном", - резюмировала пресс-атташе КГБ.

Сообщая о вынесении приговора Гаприндашвили, пресс-секретарь Верховного суда Южной Осетии Зарина Тедеева отмечала, что он не признал своей вины в нарушении границы, так как отрицает независимость Южной Осетии. КГБ Южной Осетии ранее утверждал, что нарушение границы врачом связано с "гибридной операцией" грузинских силовиков.

По предположению близких врача, Гаприндашвили отправился в Ахалгорский район Южной Осетии, чтобы помочь Тамар Гигаури, которую местные власти не дали отвезти на лечение в Тбилиси. Перед этим другая жительница Ахалгори, Маргарита Мартиашвили, умерла в клинике в Цхинвале, не получив квалифицированной медицинской помощи в Грузии. 2 декабря Совбез Южной Осетии разрешил выезд в Грузию жителям Ленингорского района через пункт пропуска "Раздахан" для получения медицинской помощи и пенсий.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии. ОБСЕ поддержала Грузию, выступив против бордеризации.