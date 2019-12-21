21 декабря 2019, 04:36
США призвали власти Южной Осетии освободить Гаприндашвили
Посольство США в Грузии потребовало освободить осужденного за нарушение границы в Южной Осетии ортопеда Важу Гаприндашвили.
Как писал "Кавказский узел", 15 ноября суд в Южной Осетии на два месяца заключил под стражу задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили. 20 декабря суд приговорил его к году и девяти месяцам заключения, признав его виновным в нарушении границы. Власти Грузии заявили, что будут добиваться освобождения Гаприндашвили через международные структуры.
Заявление с требованием к властям Южной Осетии освободить Гаприндашвили посольство США в Грузии распространило 20 декабря. В нем говорится, что правительство США считает нелегитимным вынесенный Гаприндашвили приговор и призывает власти Южной Осетии "немедленно освободить врача", - приводит 21 декабря заявление посольства "Интерфакс".
США также обратилось к России с просьбой оказать содействие в этом вопросе, так как, по их мнению, "лица в Российской Федерации... имеют на них (руководство Южной Осетии) влияние".
Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".
Напомним, что в Тбилиси и на границе с Южной Осетией проходили акции с требованием освободить Важу Гаприндашвили. Близкие врача считают, что он отправился в Ахалгорский район Южной Осетии, чтобы помочь Тамар Гигаури, которую местные власти не дали отвезти на лечение в Тбилиси. КГБ Южной Осетии заявил, что нарушение границы врачом связано с "гибридной операцией" грузинских силовиков. 14 декабря депутат тбилисского муниципального собрания Эрекле Кухианидзе обвинил Гаприндашвили в провокации и назвал его родных "идиотами". После этих слова депутаты горсобрания исключили Кухианидзе из фракции "Грузинской мечты".