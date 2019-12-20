Грузинский врач Важа Гаприндашвили осужден в Южной Осетии

20 декабря 2019, 17:46

Ленингорский районный суд приговорил сегодня тбилисского врача Важу Гаприндашвили к году и девяти месяцам заключения, признав его виновным в нарушении границы. Власти Грузии заявили, что будут добиваться освобождения Гаприндашвили через международные структуры.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 ноября суд в Южной Осетии на два месяца заключил под стражу задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили. Апелляцию на это решение суд не удовлетворил.

Важа Гаприндашвили приговорен к году и девяти месяцам заключения, сообщил председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани. "Цхинвальский режим наказал Важу Гаприндашвили за его принципиальную и патриотическую позицию – год и девять месяцев. Борьба за освобождение врача продолжается", - процитировало Асатиани издание "Новости-Грузия".

Решение вынес сегодня в Цхинвале Ленингорский районный суд. Судья Фатима Парастаева признала Гаприндашвили виновным в незаконном пересечении границы. Эту информацию, распространенную ассоциацией адвокатов Грузии, подтвердил и адвокат осужденного Владимир Фидаров. Комментировать решение суда Фидаров отказался, сообщило "Эхо Кавказа".

МИД и СГБ Грузии осудили приговор

Служба госбезопасности Грузии негативно отреагировала на приговор. "Данное решение еще раз демонстрирует нарушение фундаментальных прав человека в оккупированном регионе и тяжелое положение с точки зрения безопасности на месте. Служба государственной безопасности, в рамках своей компетенции, в постоянном режиме будет продолжать работу по освобождению Важи Гаприндашвили и будет информировать международные организации и страны-партнеры Грузии об этом незаконном решении", - процитировал заявление СГБ на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани осудил приговор. "Имеющиеся ресурсы, которые были использованы, мы задействовали максимально. Мы подключили все международные структуры, все международные организации. Это еще одно доказательство того, что его задержание был целенаправленной провокацией. <...> Мы обязательно задействуем тот план действий, который у нас был на случай этого плохого сценария. Мы приложим все усилия, чтобы господин Важа как можно скорее вернулся к своей семье. Это категорически неприемлемо, недопустимо, [это] нарушение международных норм, и максимально будут задействованы все существующие и несуществующие механизмы", - процитировала Давида Залкалиани "Грузия Online".

Министр добавил, что свяжется с сопредседателями Женевских дискуссий. "Также будет коммуникация со всеми международными организациями, действующим председателем ОБСЕ, а также с ЕС и ООН", - заверил Залкиани.

Ранее КГБ Южной Осетии заявил, что нарушение границы врачом связано с "гибридной операцией" грузинских силовиков. По предположению близких врача, он отправился в Ахалгорский район Южной Осетии, чтобы помочь Тамар Гигаури, которую местные власти не дали отвезти на лечение в Тбилиси. Перед этим другая жительница Ахалгори, Маргарита Мартиашвили, умерла в клинике в Цхинвале, не получив квалифицированную медицинскую помощь в Грузии. 2 декабря Совбез Южной Осетии разрешил выезд в Грузию жителям Ленингорского района через пункт пропуска "Раздахан" для получения медицинской помощи и пенсий.

Напомним, что в Тбилиси и на границе с Южной Осетией проходили акции с требованием освободить Важу Гаприндашвили. В частности, протестующие потребовали депутата тбилисского муниципального собрания Эрекле Кухианидзе отказаться от мандата за то, что Кухианидзе обвинил Гаприндашвили в провокации и назвал его родных «идиотами». Депутаты горсобрания исключили Кухианидзе из фракции "Грузинской мечты".