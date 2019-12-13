Суд в Цхинвале оставил под арестом врача Важу Гаприндашвили

13 декабря 2019, 20:21

Оставлено в силе решение об аресте в Южной Осетии Важи Гаприндашвили, обвиненного в нарушении границы. Президент Грузии призвала международное сообщество содействовать освобождению врача.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 ноября суд в Южной Осетии на два месяца заключил под стражу задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили. КГБ Южной Осетии заявил, что нарушение границы врачом связано с "гибридной операцией" грузинских силовиков.

По предположению близких врача, он отправился в Ахалгорский район Южной Осетии, чтобы помочь Тамар Гигаури, которую местные власти не дали отвезти на лечение в Тбилиси. Перед этим другая жительница Ахалгори, Маргарита Мартиашвили, умерла в клинике в Цхинвале, не получив квалифицированную медицинскую помощь в Грузии. 2 декабря Совбез Южной Осетии разрешил выезд в Грузию жителям Ленингорского района через пункт пропуска "Раздахан" для получения медицинской помощи и пенсий.

Суд в Цхинвале оставил Важу Гаприндашвили под арестом. Заседание проходило в закрытом режиме, на нем присутствовали сам Гаприндашвили и его адвокат из Владикавказа, сообщило сегодня на своем сайте грузинское "Радио Тависуплеба" (перевод "Кавказского узла").

Решение вынес сегодня на заседании в Цхинвале Ленингорский районный суд, следующее заседание назначено на 20 декабря, сообщил адвокат Гаприндашвили Владимир Фидаров. Важе Гаприндашвили предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, ему грозит до двух лет заключения, информировало "Эхо Кавказа".

По мнению дочери врача Ирины Гаприндашвили, решение об аресте оставлено в силе, поскольку ее отец настаивает на своей невиновности и отказывается признавать само существование границы между Грузией и Южной Осетией.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

"Несмотря на <...> международную поддержку и множество обещаний, мы не получили того решения, которое хотели", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнюю публикацию на странице Ирины Гаприндашвили в Facebook.

Аналогичное заявление сделала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Несмотря на все усилия и активное участие международного сообщества, незаконно задержанный врач Важа Гаприндашвили был оставлен в заключении, что еще больше усугубляет и без того сложную ситуацию. Я еще раз призываю международное сообщество активизировать усилия по немедленному освобождению врача!" - перевел корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее заявление главы государства.

Дело Гаприндашвили стало главной темой 50-го раунда Женевских международных дискуссий, который состоялся 10-11 декабря. Параллельно встрече представителей Грузии, России и Южной Осетии у здания ООН в Женеве проходила протестная акция с требованием освобождения врача, сообщило сегодня издание "Новости-Грузия".

Ранее в Грузии неоднократно проходили акции в поддержку Гаприндашвили, а 28 ноября 11 неправительственных организаций призвали комиссара Совета Европы по правам человека, Парламентскую ассамблею и Международный комитет Красного Креста помочь освобождению Гаприндашвили. С аналогичным требованием выступило и посольство США в Грузии, обратившееся напрямую к южноосетинским властям.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии. ОБСЕ поддержала Грузию, выступив против бордеризации.