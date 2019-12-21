Родные Гаприндашвили потребовали встречи с премьером Грузии

21 декабря 2019, 08:40

Родственники тбилисского врача Важи Гаприндашвили, осужденного в Южной Осетии за нарушение границы, настаивают на создании координационного совета для решения вопросов по его освобождению. Ассоциация адвокатов Грузии возложила ответственность за жизнь и свободу Гаприндашвили на Россию.

"Кавказский узел" писал, что 20 декабря суд в Южной Осетии приговорил задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили к году и девяти месяцам заключения, признав его виновным в нарушении границы. МИД и Служба госбезопасности Грузии заявили, что будут добиваться освобождения Гаприндашвили через международные структуры.

Жена Гаприндашвили Тамила Лапанашвили сказала на брифинге в Ассоциации адвокатов Грузии, что испытала "шок и разочарование". Она потребовала встречи с премьер-министром Грузии Героргием Гахарией и создания координационного совета, который занялся бы вопросом освобождения Гаприндашвили. "Мы с ним (приговором. - Прим. "Кавказского узла") не смиримся, потому что человека наказывают только за то, во что он верит. Он не совершал никакого преступления. Его наказывают за его идеи. И мы думаем, что это идеи правильные. Мы - это не только семья и наши сторонники, а все цивилизованное общество", - заявила супруга доктора.

Власти Грузии приложили недостаточно усилий для освобождения Гаприндашвили, заявила на брифинге депутат парламента Эка Беселия. "Мы должны услышать от власти конкретные ответы: что они планируют делать? что последует за этим приговором? что будет с человеком, который совершенно незаконно был лишен свободы?" - сказала она.

При этом председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани возложил ответственность за судьбу врача на власти России. "Те судебные органы, которые там функционируют, по нашему законодательству и согласно международному праву, являются незаконными, как и их процедуры. Эффективный контроль, согласно нашему законодательству, на их территории осуществляет Российская Федерация. Соответственно, за здоровье господина Гаприндашвили, его жизнь, его свободу отвечает РФ", - привело его слова 20 декабря "Эхо Кавказа".

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после вынесения приговора Важе Гаприндашвили провела срочную встречу с представителями дипкорпуса, аккредитованными в Грузии. Она призвала международное сообщество приложить больше усилий, чтобы он встретил новый год с семьей, информировала 20 декабря "Грузия Online".



Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе заверил, что власти приложат максимум усилий для освобождения Гаприндашвили. "Не осталось ни одного двустороннего или многостороннего формата, международной организации, где бы мы ни ставили вопрос незамедлительного освобождения Важи Гаприндашвили. Мы услышали обнадеживающие заявления и со стороны официального представителя России. К сожалению, итог пока такой – достаточно драматичный", - процитировало Абашидзе издание.

Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии в комментарии к приговору Гаприндашвили, повторила, что "любые ограничения на свободное передвижение и задержания представляют собой повод для беспокойства". "«Горячая линия» [МНЕС] активно используется для обмена информацией между сторонами с первого же дня задержания врача. Горячая линия миссии по данному вопросу была активирована 85 раз. Миссия Наблюдателей ЕС будет продолжать использовать этот же инструмент для дальнейшего обмена информацией и содействия диалогу", - привел 20 декабря заявление МНЕС на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Министр иностранных дел Литвы Линаc Линкявичюс в связи с приговором Гаприндашвили обратился как к южноосетинским, так и к российским властям. "Литва призывает Россию и так называемые правительство в регионе Южная Осетия освободить задержанного грузинского врача", - процитировало Линкявичюса издание.

Правительство США также назвало вынесенный Гаприндашвили приговор нелегитимным и призвало власти Южной Осетии немедленно освободить его. США также обратились к России с просьбой оказать содействие в этом вопросе.

Важа Гаприндашвили будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, назначенный ему срок заключения - год и девять месяцев - исчисляется со времени задержания, то есть с 9 ноября, сообщила 20 декабря пресс-секретарь Верховного суда Южной Осетии Зарина Тедеева. Она отметила, что осужденный не признал своей вины в нарушении границы, так как не признает независимости Южной Осетии, передал "Sputnik Южная Осетия".